〈房產〉不動產開發公會痛批土方亂象 籲政府正視業者困境延後4年實施

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-10 11:54

土方問題越演越烈讓營建及土地開發業急跳腳，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶今 (9) 日出面並痛批 ，對土方管制立意良善，不過，現階段土資場、棄土場量能不足，土石業者紛紛拒收，導致公共工程與民間建案同步停擺。

台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶。(鉅亨網記者張欽發攝)

公會同時建議政府立即暫停「營建剩餘土石方全流向管制」，並將原訂於 2026 年實施的時程延到 2030 年。

‌



公會指出，政府應將將延後期間視為「配套建置與量能補強期」，由中央統籌督導地方政府，加速盤點並設置足夠容量的土資場與棄土場，同步建立清楚、可行的轉運與管理機制。

吳國寶強調，建築業並非不願意接受管理，而是無法承受毫無準備、沒有緩衝期與退場機制的政策試驗，錯誤的政策節奏將會重創產業根基。如政府持續充耳不聞，最終承擔後果的並不只有建築業者，而是購屋民眾、地方建設與整體經濟。

除了土石方政策外，台灣省不動產建築開發商業同業公會聯合會並且指出，央行的選擇性信用管制，對房市造成全面性衝擊。由於 房市交易急速降溫、資金流動性大幅收緊的情況下，不僅投資客退出，就連首購與換屋族群也遭到波及。中小型建商更首當其衝，面臨資金鏈斷裂風險，部分建案已出現延後甚至要停工跡象，房產的爛尾樓問題並正逐漸浮上枱面。

吳國寶進一步強調，在國際政經局勢的高度不確定、出口產業承受壓力大，內需市場穩定格外關鍵。政府若持續以一刀切方式緊縮房市資金，等同親手掐死內需動能，自斷經濟命脈，長期恐進一步衝擊就業、金融穩定及城市發展。