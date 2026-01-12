鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-12 11:24

最新實價揭露，桃園藝文特區兩金店面出租，兩筆都為藝文特區的麗晶花園廣場一樓兩百坪大坪數店面，租金都爲 39.9 萬元，此兩店面屋主皆為建商自有，該店面目前裝潢中，據悉接下來將由醫美診所以及中醫診所承租營業，根據備註顯示，兩店面都簽下 10 年長約，並在租約中就已經註明五年後的月租金調整為 44.1 萬，兩租客合計每年將為房東帶來約千萬租金收益。

兩醫療診所進駐桃園藝文特區 房東一年笑納近千萬元租金。(鉅亨網記者張欽發攝)

台灣房屋經國直營店店長葉日竣分析，藝文特區人口密集度高、商家林立，是桃園區消費力道最強的商圈，尤其街廓規劃舒適，步行人潮多，每逢假日人潮車潮多，消費力強，即將完工的綠線 G11 出口站已成形，交通上更具優勢，建設營造業和保險經紀業爭相來到藝文設立辦公室，商辦出租率高，因此也不少知名品牌或高端消費的店家都想在此插旗。麗晶花園廣場屋齡已六年，該店面坪數總租金偏高，因此前幾年都空置，如今醫療診所進駐，更為該區的機能大大加分。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，今年桃園市月租金超過 20 萬的店面租賃交易共五筆，其中前三名都在桃園區，同在藝文特區內的南平路，也有一筆 26 萬月租，由日本連鎖快餐料理承租；蘆竹區吉林路的金店面月租金 23.5 萬，目前是家樂福營業中；而中壢區忠孝路原藥妝店，現在由醫療診所成租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年桃園月租金前五名店面都屬於大坪數，租賃門檻高，承租者不是醫療相關就是連鎖品牌商，因此有足夠的資金和企圖心，選在燙金路段以大坪數店面搶占市場能見度，不僅招牌效益高，因品牌效益帶動的顧客源多，因此較能承擔高店租黃金店面，且因投資高額裝潢成本，承租方多半傾向簽 5 年或 10 年長約，房東則考量物價通膨和市場行情增幅，也在合約中載明漲租時間和金額。