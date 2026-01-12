全美各地串連示威！ICE探員槍殺美公民引爆蝴蝶效應 多州緊急立法禁濫權：全面驅逐

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-12 12:30

上周末，數十座美國主要城市爆發超過 1000 場遊行示威，抗議移民與海關執法局 (ICE) 人員上周三 (7 日) 在明尼蘇達州明尼阿波利斯市開槍打死 37 歲美國籍女子蕾妮 · 古德。這起事件重新揭開這座城市的傷疤，使其再次籠罩在 2020 年黑人男子佛洛伊德遭警察「跪殺」的陰影之下。

全美各地串連示威！ICE探員槍殺美公民引爆蝴蝶效應 多州緊急立法宣戰：全面驅逐（圖：Shutterstock）

在首都華盛頓特區，示威者聚集在白宮外的總統公園，高舉「為蕾妮 · 古德伸張正義」、「廢除 ICE」等標語，其他美國大城紐約、費城、波士頓、西雅圖、洛杉磯等地，抗議者同樣喊出「把 ICE 徹底趕出我們的街道」等口號，反對聯邦政府強硬的驅逐移民政策，並要求對槍殺事件進行獨立、徹底的調查。

抗議主辦單位表示，此次全國性示威由多個民間團體發起，以「徹底廢除 ICE」為統一口號，聲稱聯邦移民執法機構對社區成員濫施暴力卻逍遙法外，古德之死「僅是冰山一角」。

上周六 (10 日)，即使明尼阿波利斯氣溫低到零度以下，上萬名抗議者仍冒著嚴寒走上街頭。在離案發地不遠的南區公園，示威者高喊「ICE 謀殺了蕾妮 · 古德」、「起訴探員喬納森 · 羅斯」等口號。

明尼阿波利斯市長雅各布 · 弗雷表示，絕大多數人保持和平，但有人試圖煽動暴力，呼籲民眾不要上當。

在費城等地，部分抗議者還將矛頭指向美國對委內瑞拉的軍事行動，批評政府「為維護自身權力不惜殺害本國及外國公民」。

事件核心爭議在於其性質認定。聯邦政府與明尼蘇達州政府各執一詞。川普稱古德「暴力、蓄意且惡毒地駕車撞向 ICE 官員」，副總統范斯更指其死因是「咎由自取」，國土安全部長諾姆則將此定性為「國內恐怖主義行為」。

然而，明尼蘇達州政府強烈否認，批評 ICE 探員對一名試圖離開現場的平民濫用致命武力。多家美國主流媒體對聯邦說法提出質疑。

《華盛頓郵報》逐幀分析影片後指出，古德駕駛的 SUV 雖曾朝一名官員駛去，但該官員及時躲開，隨後在車輛轉向時從側面至少開了兩槍。

《CNN》也指出，美國國土安全部發布的影片聲稱古德「跟蹤並妨礙執法」，卻未提供證據。《NBC》的目擊者證詞和影片也引發了對其車輛是否構成直接威脅的質疑。

由於聯邦與州官員互不信任，美國司法部已阻止明尼蘇達州調查人員參與，此舉被形容為「非常不尋常」，美國國會也為此事件展開激烈辯論，部分民主黨議員主張彈劾國土安全部長諾姆，並削減 ICE 預算。

分析師指出，古德之死是自川普政府發起大規模驅逐行動以來，已知的至少第五起死亡事件，可能成為改變美國移民政策走向的轉折點。