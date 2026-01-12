〈陸股盤後〉滬深兩市單日成交量破3.6兆創紀錄 AI、商業航太股領漲 滬指連17紅

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-01-12 16:30

中國 A 股三大指數周一 (12 日) 齊步走漲，上證指數(SSEC) 持續放量攀抵 4150 點之上，連 17 個交易日收升，與深證成指 (SZI) 合計成交量更首度突破人民幣 3.6 兆元大關，創下 A 股單日成交額最高紀錄。

〈陸股盤後〉滬深兩市單日成交量破3.6兆創紀錄 AI、商業航太股領漲 滬指連17揚（圖：Shutterstock）

滬指周一收漲 1.09% 至 4165.29 點，深指亦收高 1.75% 至 14366.91 點，創業板指收紅 1.82% 至 3388.34 點，滬深兩市成交額人民幣 3.6013 兆元，連續第 2 個交易日突破 3 兆，較上一交易日放量 4786 億，刷新此前在 2024 年 10 月 8 日創下的成交額歷史紀錄。

‌



大盤方面，AI 應用題材全線爆發，引力傳媒收穫六天內 5 度亮燈漲停，利歐股份、美年健康、天下秀、省廣集團連續第 2 個交易日漲停，衛寧健康、新點軟體、福昕軟體等多股漲停；商業航太全日表現活躍，金風科技連 5 天漲停板，中國衛星與中國衛通同步漲停並創下新高、航太電子、藍色遊標、漢得訊息、普元資訊、科大國創等多股亦漲停，腦機介面概念股也走高，南京熊貓盤中實現 6 天 5 板，可控核融合概念股表現活躍，法爾勝漲停，哈焊華通漲超 11%。

下跌族群方面，保險、石油化工、煤炭等板塊跌幅居前。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4141 檔股票上漲，1179 檔下跌，平盤 144 檔。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 358 檔股票漲幅在 9% 以上，7 檔股票跌幅在 9% 以上。

華西證券表示，伴隨市場成交額突破 3 兆人民幣，A 股震盪中樞再度向上突破，春季做多窗口期可望延續。首先，上月 PMI 和通膨數據好於預期，為春季行情提供基本面支撐。其次，場外資金入市意願顯著回升。今年初至今融資資金、外資等增量資金加速流入，後續保險資金、居民資金等多路場外增量資金入市值得期待，最後則是春節前後，科技產業事件催化預期有利於市場風險偏好的維持。在產業配置上，可關注科技產業主題行情的擴散，如 AI 應用、商業航太、機器人、國產替代、核融合等，另外也可留意受益於「反內捲」與漲價方向族群如化工、有色金屬等。

華泰證券認為，強勢動能效應下，春季行情或仍有空間，但從行業漲跌幅標準差、成交額佔比以及槓桿資金和 ETF 的動向看，交易結構較為集中，部分熱門族群恐必須消化擁擠度壓力，行情轉向輪動的機率逐步上升。績效預告窗口期將至，建議結合基本面預期，尋找高性價比方向，聚焦外需鏈景氣改善品種以及後續有催化且擁擠度相對低的主題。