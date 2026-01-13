〈陸股盤後〉A股尾盤跌幅擴大 單日成交額再創歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-13 16:30

A股尾盤跌幅擴大，單日成交額再創歷史新高。（圖：Shutterstock）

上證綜指周二收盤跌 0.64%，報 4,138.76 點；深證成指跌 1.37%，報 14,169.4 點；創業板指跌 1.96%，報 3,321.89 點。

據《澎湃新聞》報導，財信證券認為，短期內投資者可繼續積極參與市場，把握好「春季躁動」行情下的主題投資機會，逐步聚焦主線板塊，同時注意輪動節奏。

中期來看，在慢牛預期、春季躁動、全球權益共振走強行情加持下，維持「A 股有望迎來新一輪做多行情，可擇機吸納 A 股優質資產」判斷。

中原證券認為，進入 1 月份以來，市場交投再度活躍，兩融餘額同步攀升，增量資金入場跡象明確，為行情延續提供支撐。