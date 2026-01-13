search icon



〈陸股盤後〉A股尾盤跌幅擴大 單日成交額再創歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電

中國股市三大指數早盤兩市寬幅震盪，周二（13 日）午市三大股指均收跌。午後大幅下挫後反抽未果，尾盤跌幅擴大，但單日成交額達人民幣 3.699 兆元，再創歷史新高。

cover image of news article
A股尾盤跌幅擴大，單日成交額再創歷史新高。（圖：Shutterstock）

上證綜指周二收盤跌 0.64%，報 4,138.76 點；深證成指跌 1.37%，報 14,169.4 點；創業板指跌 1.96%，報 3,321.89 點。


據《澎湃新聞》報導，財信證券認為，短期內投資者可繼續積極參與市場，把握好「春季躁動」行情下的主題投資機會，逐步聚焦主線板塊，同時注意輪動節奏。

中期來看，在慢牛預期、春季躁動、全球權益共振走強行情加持下，維持「A 股有望迎來新一輪做多行情，可擇機吸納 A 股優質資產」判斷。

中原證券認為，進入 1 月份以來，市場交投再度活躍，兩融餘額同步攀升，增量資金入場跡象明確，為行情延續提供支撐。

中原證券說，中國無風險收益率持續下行，居民存款向權益市場「搬家」的趨勢為市場提供充裕流動性環境。人民幣資產吸引力增強，共同推升了市場風險偏好。

中原證券提到，2025 年 12 月 CPI 的升幅微幅擴大，顯示內需出現邊際改善跡象。在量能有效放大、政策預期積極、產業催化不斷的背景下，預計本輪行情有望持續推進。上證指數預料維持小幅震盪上行的可能性較大，建議投資者密切關注宏觀經濟數據、海外流動性變化以及政策動向。


中國A股陸股盤後

上證指數4138.76-0.64%
人民幣/美元0.1434-0.07%
美元/人民幣6.9754+0.03%

