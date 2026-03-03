鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-03 16:30

中國 A 股三大指數周二（3 日）集體開高，盤初短暫沖高後快速回落，而後探底回升，滬指一度突破 1 月 14 日階段高點，創 2015 年 7 月 2 日以來新高。午後單邊下行，跌幅擴大。

上證綜指周二收盤跌 1.43%，報 4,122.68 點；深證成指跌 3.07%，報 14,022.39 點；創業板指跌 2.57%，報 3,209.48 點。

滬深兩市成交總額為人民幣 3.1295 兆元，較前一交易日增加 1,088 億元。

財信證券認為，總體來看，當日 A 股在海外資金風險偏好下降、全球主要市場多數調整的背景下，展現出較強韌性，大盤承接動能較好，全市場成交額放量至 3 兆元。

不過，在地緣政治反覆以及「HALO 交易」升溫的情況下，大盤風格出現顯著分化，資金偏好集中於紅利、資源、中大盤股等方向，而科創、消費、小微盤股等方向有所承壓。

因此，短期內在市場承接動能尚可的支撐下，指數層面下探空間可能有限，重點需要把握好大盤風格的變化以及題材板塊輪動節奏。

中期來看，近期海外宏觀事件影響加大，A 股趨勢性行情預計仍需等待，春節後至 4 月底之前，市場可能以寬幅震盪為主，波動幅度可能加大。

華龍證券認為，A 股市場表現韌性十足，對地緣因素的消化較為充分，未現明顯恐慌。全天石油類股佔據主導地位，市場資金圍繞資源漲價與 AI 硬體雙主線博弈，呈現蹺蹺板效應。