隨著美國加州正在醞釀一項「劫富濟貧」的 5% 億萬富翁稅，Google(GOOGL-US) 創始人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）在 2025 年 12 月 24 日平安夜，悄然完成了一項重大資產重組。

Google兩大創辦人平安夜「跑路」！加州億萬富翁稅來襲、矽谷科技富豪相繼逃離。(圖：Shutterstock)

根據《Business insider》報導，最新公開的監管文件顯示，他們名下的重要法律實體 T-Rex LLC，已從加州帕羅奧圖正式遷出，轉型為特拉華州公司 T-Rex Holdings，首席辦公地則遷往內華達州雷諾（Reno）。

雖然公開文件對 T-Rex 的實際業務並未詳細說明，但它被列為一個「資產管理公司」。對於佩吉與布林這兩位身家超過 2500 億美元的科技巨擘而言，這類有限責任公司（LLC）通常用來靈活管理巨額財富及進行私人投資。

他們的操作大致可以分為三個步驟：

資產重組：將家族辦公室與投資實體搬遷到特拉華州或內華達州； 實體搬遷：在免州所得稅的佛羅里達置業，建立新的納稅住所； 徹底切割：透過當地選民登記、更新駕照及醫療服務等方式，向稅務機關證明不再是加州居民。

5% 億萬富翁稅：加州向 200 名富豪發起「千億收割」

分別位列彭博億萬富翁榜單的全球第二與第四的科技富豪佩吉和布林為何要在元旦前夕如此急速地完成「搬家」，關鍵就在加州正在醞釀的一項財富稅公投提案《2026 年億萬富翁稅法案》（2026 Billionaire Tax Act）。

該提案由工會組織 SEIU-UHW 發起，並獲得政治人物 Ro Khanna 與 Bernie Sanders 支持。

其中的核心內容包括：

課稅對象：約 200 名在加州居住且資產超過 10 億美元的富豪

稅率：一次性徵收總資產的 5%

追溯期：若 2026 年 1 月 1 日仍為加州居民，即需繳稅

用途：填補州政府預算赤字，資助醫療、公立學校與糧食援助

估算顯示，此法案若通過，將從這 200 名富豪手中徵收約 1000 億美元，對佩吉與布林而言，意味著約 120 至 130 億美元的資產流出。

即便對全球最富有的人士來說，要在法案規定的五年內套現大量股票以支付稅款，也可能對其公司股價造成明顯波動。

黃仁勳的逆行：重視人才而非資本避稅

作為全球第九大富豪，他的淨資產約 1550 億美元，即便法案通過，也需繳納約 77 至 80 億美元，但黃仁勳毫不動搖。

他說：「我根本沒考慮過這個問題。我們選擇了住在矽谷，無論他們想徵收什麼稅，就隨他去吧。我完全沒意見。」

黃仁勳的決心源於對矽谷人才的重視。他認為核心資產不是資本，而是工程師與創新團隊的聚集地。

因此，即便多繳數十億稅款，也絕不輕易離開加州。

逃離潮：德州與佛羅里達成富豪新樂土

與黃仁勳的態度相反，部分加州科技富豪已經提前行動。

馬斯克早在 2020 年搬往德州，並將特斯拉與 SpaceX 核心業務轉出；帕蘭提爾科技 (PLTR-US) 聯合創始人 Joe Lonsdale、甲骨文 (ORCL-US) 創始人艾里森（Larry Ellison），也先後落戶德州奧斯汀；戴爾科技 (DELL-US) 創始人戴爾（Michael Dell）則長期居住在德州。

其他富豪如帕蘭提爾科技聯合創辦人 Peter Thiel 與川普的 AI 和加密貨幣顧問、知名創投人薩克斯（David Sacks），也選擇佛羅里達州和德州以避稅。

薩克斯甚至在社交平台宣稱：「邁阿密將取代紐約，奧斯汀將取代舊金山。」

對此言，馬斯克、Lonsdale 和戴爾都給予了熱烈的歡迎。 馬斯克表示：「歡迎來德州。沒有人會比那些知道自由精神被剝奪是什麼滋味的人，更努力地為德州的獨立和自由精神而戰。」

加州當地業界人士對此也發出了強烈警告。Y Combinator 執行長 Garry Tan 指出，這項政策可能引發獨角獸企業大規模外移，他認為州政府應該專注於吸引並留住創業者，而不是將資本驅逐出去。

風險投資家、前 Meta(META-US) 高層 Chamath Palihapitiya 則表示，如果富豪離開，加州的預算赤字只會更嚴重。

知名投資人 Vinod Khosla 也直言，加州將失去最重要的納稅群體，最終將自食其果。

加州州長與工會的矛盾：留人還是趕人？

有趣的是，加州州長紐森（Gavin Newsom）這次選擇站在富豪一方。

紐森多次公開反對州級財富稅，他的擔憂頗為現實：加州高度依賴高淨值人群的個人所得稅收入。

如果約 200 名億萬富翁中有一半真的離開，加州政府不僅無法收取那 5% 的財富稅，連每年的常規所得稅收入也將出現巨大缺口。

紐森上個月在《紐約時報》DealBook 峰會上指出：「你不能將自己與其他 49 個州隔離開來，我們身處的是一個競爭激烈的環境。」

然而，發起這項法案的工會首席幕僚長 Suzanne Jimenez 則認為，這關乎社會公平：「普通勞工的有效稅率往往高於最富有的人。要求那些受益最多的群體多繳一些稅，以支持岌岌可危的醫療系統，是合理的。」

為防止富豪藉「假搬家」規避稅收，法案設計了嚴格的認定標準，包括居住時間和業務往來等。

目前已有部分富豪開始透過更改選民登記、在其他州掛號醫生、甚至申請其他州的駕照等方式，向稅務機關證明自己已不再是加州居民。

分析指出，這場圍繞「億萬富翁稅」的爭論，本質上是在重新定義科技公司最核心的資產。

對黃仁勳而言，真正的核心資產是人才的集中地，只要工程師仍聚集在史丹佛周邊和帕羅奧圖，輝達就不會離開加州。

相比之下，對佩吉與馬斯克來說，核心資產則是資本的流動性。在數位化辦公與全球協作已成常態的今天，家族辦公室設在加州還是佛羅里達，對日常運營幾乎沒有影響，但對財富保護的重要性卻天差地別。

加州曾經憑藉宜人的氣候、頂尖大學和活躍的風險投資生態，吸引了全球最富有的人群。但當社會治理成本上升、政府企圖通過一次性徵收填補赤字時，支撐矽谷繁榮的信任基礎正面臨挑戰。

正如稅務顧問 David Lesperance 所言：「對富豪來說，這些政策就像森林大火，在火苗蔓延到家門之前，他們早已遠走他鄉。」