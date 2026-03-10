‌



中國國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任閆敏說，2026 年開年中國對外貿易「開門紅」，是全球需求回暖、政策紅利釋放、產業優勢凸顯、微觀主體活力迸發四大因素共同作用的結果。

不過，《央視》仍指出，當前不確定、難預料因素依然較多，特別是近期地緣衝突加劇，對國際產業鏈、供應鏈帶來很大衝擊。穩住外貿基本盤，還需要認真貫徹落實全國「兩會」部署，推動貿易創新發展，全力推動外貿穩規模優結構。