鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
最新數據顯示，按美元計，中國 1 至 2 月出口較一年前躍升 21.8%，預估 7.2%。進口激增 19.8%，預估 7%。
據《華爾街見聞》報導，中國 1 至 2 月貿易帳 2,136.2 億美元，預估順差 1,761 億美元。
以人民幣計，前兩個月出口額為 4.62 兆元，上升 19.2%；進口 3.11 兆元，攀升 17.1%。
中國海關總署周二（10 日）公布的數據顯示，前兩個月中國與東盟貿易總值為人民幣 1.24 兆元，較去年同期增長 20.3%；中國與歐盟貿易總值為 9,989.4 億元，增加 19.9%。
中國與美國貿易總值為人民幣 6,097.1 億元，下降 16.9%，中國對共建「一帶一路」國家合計進出口 4.02 兆元，成長 20%。
從重點商品看，出口方面，前兩個月中國出口機電產品人民幣 2.89 兆元，增長 24.3%；勞密產品 7,026.7 億元，成長 15.6%；農產品 1,200.1 億元，增加 9.7%。
進口方面，前 2 個月，中國進口機電產品人民幣 1.21 兆元，增長 21.3%；鐵礦砂 2.1 億噸，增加 10%；原油 9,693.4 萬噸，增長 15.8%。
海關總署說，今年前兩個月各地區各部門主動作為、靠前發力，廣大外貿企業積極穩訂單、拓市場，外貿開局良好。
中國國家信息中心經濟預測部宏觀經濟研究室主任閆敏說，2026 年開年中國對外貿易「開門紅」，是全球需求回暖、政策紅利釋放、產業優勢凸顯、微觀主體活力迸發四大因素共同作用的結果。
不過，《央視》仍指出，當前不確定、難預料因素依然較多，特別是近期地緣衝突加劇，對國際產業鏈、供應鏈帶來很大衝擊。穩住外貿基本盤，還需要認真貫徹落實全國「兩會」部署，推動貿易創新發展，全力推動外貿穩規模優結構。
