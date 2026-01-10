在野黨擬先審TPASS等民生預算 賴清德：僅讓少數預算是「為德不卒」

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-10 17:46

總統賴清德今 (10) 日出席「2026 AI 人才年會」，對在野黨持續在立法院封殺今 (2026) 度中央總預算及 8 年 1.25 兆元國防特別預算，但因擔心 TPASS 等攸關民生預算遭卡，傳出有意先審部分預算。賴清德在受訪時表示，預算編列是環環相扣，若僅讓少數預算通過，是「為德不卒」，也重申國防預算與國安是經濟發展及民生基石，不通過恐影響國民生計。

總統賴清德：預算環環相扣、僅讓少數通過恐影響國民生活。(圖:總統府提供)

對中央總預算及國防特別預算案，目前傳在野黨有意讓 TPASS(交通大眾補助)、治水、婚育等預算先審。賴清德表示，在野黨若能理解總預算通過是好事，但若僅只是讓少數預算通過仍是不足，因為國防預算不通過，也代表沒有國防及國家安全，因為沒有經濟建設預算，就無法兼顧國計民生，持續讓各縣市建設停擺，也影響國民生活。

賴清德呼籲，預算編列「環環相扣」，若僅讓少數預算通過，是「為德不卒」。他認為在野黨要審查中央總預算，就應該全部交付審查，並能盡速通過，這才是符合國家整體利益的正確作法。

另近期 AIT 處長谷立言拜訪立法院院長韓國瑜及台北市長蔣萬安等在野黨領袖，希望在野黨能支持台灣增加國防預算一事。