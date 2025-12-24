鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-24 12:13

中央政府 115 年度總預算案目前在立法院陷入僵局，國發會副主委高仙桂今 (24) 日對此發出嚴正預警：攸關國家產業轉型核心的「AI 新十大建設」已編列 311 億元預算，其中高達 102 億元的新興計畫因預算未過而受阻。若經費無法如期動支，恐將直接衝擊關鍵技術的研發進程，甚至導致台灣在人工智慧產業化的國際競爭中面臨延宕風險。

立法院財政委員會今日針對總預算案卡關的影響進行專題報告，高仙桂強調，「AI 新十大建設」與「國力新十大動能」是推動產業升級與強化國家韌性的雙主軸。

立委賴惠員也表達高度關切，指出包含工研院六甲院區的「智慧機器人創新與應用研發中心」及台南柳營科技園區等計畫，正處於產業起步的關鍵期，若預算持續卡關，不僅地方發展受挫，更可能讓廠商對政府政策失去信心，使智慧機器人聚落淪為「空頭支票」。

在財政收支方面，115 年度總預算歲入編列 2 兆 8,623 億元，年減 9.6%，主因是受到《財劃法》修正影響，導致中央稅課收入縮減。財政部長莊翠雲說明，雖然稅收與規費等強制性收入可暫照上年度標準執行，但所有「新興資本支出」與「新增計畫」都必須等預算通過後才能啟動。