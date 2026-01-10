鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-10 13:20

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週四表示，若美國最高法院最終裁定，美國總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）所實施的緊急關稅措施違憲，美國政府仍有信心透過其他法律授權重新課徵關稅，以彌補可能流失的關稅收入；不過，一旦相關裁決不利，勢將削弱川普在政策操作上的靈活性與貿易談判槓桿。

根據《路透》報導，貝森特在明尼蘇達州經濟俱樂部發表談話時，為美國政府依 IEEPA 推動的關稅政策辯護，強調這些關稅已成功促使中國、墨西哥與加拿大走上談判桌，就遏止芬太尼走私等跨境問題展開協商。

貝森特指出：「毫無疑問的是，就整體收入而言，美國仍有能力以大致相同的水準持續徵收關稅。」

但他也坦言，真正存在變數的，是川普運用關稅作為政策工具的彈性。

他表示：「對美國人民而言，真正的改變在於，川普在使用關稅時的靈活性將受到削弱，無論是在國家安全層面，或是作為對外談判的槓桿。」

貝森特指出，依據《國際緊急經濟權力法》實施的關稅，賦予了川普政府相當大的談判影響力。

他舉例說明，川普過去曾揚言對中國進口商品課徵高達 100% 的關稅，以回應中國可能對攸關美國多項製造業的稀土磁鐵實施出口管制。

貝森特回憶道：「當川普說要課徵 100% 關稅時，我的電話立刻開始響個不停，這也就把對方逼上了談判桌。換句話說，這意味著一旦失去這樣的手段，我們在國家安全上的能力與政策運用的靈活性都將受到削弱。」

依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的關稅，已對目前每月約 300 億美元 的關稅收入做出顯著貢獻，較川普一年前重返白宮前的水準大增四倍。

值得注意的是，貝森特表示，政府仍可動用其他賦予課徵關稅權限的法律，以保護國家安全或反制不公平貿易行為，進而使這項關稅收入來源大致維持不變。

貝森特說：「因此，我不認為關稅收入會出現太多、甚至任何明顯的減少。真正會受到影響的，只是政策執行與談判的能力。」

貝森特的相關言論，正值美國最高法院即將於 2026 年發布首批裁決的前夕，其中可能包括外界高度關注的一項案件，也就是川普是否能依據《國際緊急經濟權力法》，正當化其大規模課徵進口關稅的作法。