營收速報 - ABC-KY(6598)12月營收5,455萬元年增率高達134.66％

ABC-KY(6598-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣5,455萬元，年增率134.66%，月增率86.99%。
今年1-12月累計營收為4.75億元，累計年增率38.52%。
最新價為23.15元，近5日股價上漲4.77%，相關生技醫療下跌-0.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+32 張
- 外資買賣超：+33 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|5,455萬
|135%
|87%
|25/11
|2,917萬
|59%
|-11%
|25/10
|3,293萬
|-24%
|-26%
|25/9
|4,447萬
|140%
|20%
|25/8
|3,716萬
|125%
|-11%
|25/7
|4,152萬
|4%
|-14%
ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
