鉅亨速報

營收速報 - ABC-KY(6598)12月營收5,455萬元年增率高達134.66％

鉅亨網新聞中心

ABC-KY(6598-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣5,455萬元，年增率134.66%，月增率86.99%。

今年1-12月累計營收為4.75億元，累計年增率38.52%。

最新價為23.15元，近5日股價上漲4.77%，相關生技醫療下跌-0.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+32 張
  • 外資買賣超：+33 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 5,455萬 135% 87%
25/11 2,917萬 59% -11%
25/10 3,293萬 -24% -26%
25/9 4,447萬 140% 20%
25/8 3,716萬 125% -11%
25/7 4,152萬 4% -14%

ABC-KY(6598-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為自動化多元檢測儀器及試劑之研發、銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收ABC-KY

