營收速報 - 泰霖(8080)12月營收3,130萬元年增率高達229.72％

鉅亨網新聞中心

泰霖(8080-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣3,130萬元，年增率229.72%，月增率306.56%。

今年1-12月累計營收為2.02億元，累計年增率25.24%。

最新價為32.7元，近5日股價上漲3.66%，相關建材營造股價指數下跌-0.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 3,130萬 230% 307%
25/11 770萬 -51% -35%
25/10 1,182萬 -51% 35%
25/9 873萬 -32% -42%
25/8 1,518萬 20% -17%
25/7 1,823萬 44% -9%

泰霖(8080-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建剩餘土石方資源處理。

