營收速報 - 泰霖(8080)12月營收3,130萬元年增率高達229.72％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為2.02億元，累計年增率25.24%。
最新價為32.7元，近5日股價上漲3.66%，相關建材營造股價指數下跌-0.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|3,130萬
|230%
|307%
|25/11
|770萬
|-51%
|-35%
|25/10
|1,182萬
|-51%
|35%
|25/9
|873萬
|-32%
|-42%
|25/8
|1,518萬
|20%
|-17%
|25/7
|1,823萬
|44%
|-9%
泰霖(8080-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建剩餘土石方資源處理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
