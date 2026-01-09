營收速報 - 久正(6167)12月營收1.18億元年增率高達47.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為12.12億元，累計年增率13.22%。
最新價為12.15元，近5日股價上漲7.08%，相關光電類指數下跌-7.68%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-190 張
- 外資買賣超：-191 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|1.18億
|47%
|27%
|25/11
|9,265萬
|-5%
|6%
|25/10
|8,727萬
|-35%
|-32%
|25/9
|1.28億
|2%
|36%
|25/8
|9,411萬
|-0%
|-17%
|25/7
|1.14億
|96%
|-1%
久正(6167-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
