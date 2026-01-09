search icon



營收速報 - 久正(6167)12月營收1.18億元年增率高達47.49％

鉅亨網新聞中心

久正(6167-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣1.18億元，年增率47.49%，月增率27.08%。

今年1-12月累計營收為12.12億元，累計年增率13.22%。

最新價為12.15元，近5日股價上漲7.08%，相關光電類指數下跌-7.68%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-190 張
  • 外資買賣超：-191 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 1.18億 47% 27%
25/11 9,265萬 -5% 6%
25/10 8,727萬 -35% -32%
25/9 1.28億 2% 36%
25/8 9,411萬 -0% -17%
25/7 1.14億 96% -1%

久正(6167-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為液晶顯示器模組製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收久正

久正12.15+0.41%
美元/台幣31.595+0.08%

