鉅亨速報

營收速報 - 華電網(6163)12月營收14.13億元年增率高達43.19％

鉅亨網新聞中心

華電網(6163-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣14.13億元，年增率43.19%，月增率193.23%。

今年1-12月累計營收為61.06億元，累計年增率10.94%。

最新價為59.7元，近5日股價下跌-1.81%，相關通信網路類指數下跌-2.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1472 張
  • 外資買賣超：-1357 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-115 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 14.13億 43% 193%
25/11 4.82億 -18% 38%
25/10 3.50億 -14% -29%
25/9 4.89億 -20% -21%
25/8 6.23億 22% 18%
25/7 5.27億 113% 80%

華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收華電網

