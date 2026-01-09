營收速報 - 華電網(6163)12月營收14.13億元年增率高達43.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-12月累計營收為61.06億元，累計年增率10.94%。
最新價為59.7元，近5日股價下跌-1.81%，相關通信網路類指數下跌-2.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1472 張
- 外資買賣超：-1357 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-115 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|14.13億
|43%
|193%
|25/11
|4.82億
|-18%
|38%
|25/10
|3.50億
|-14%
|-29%
|25/9
|4.89億
|-20%
|-21%
|25/8
|6.23億
|22%
|18%
|25/7
|5.27億
|113%
|80%
華電網(6163-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為資訊應用整合服務及電信整合系統服務。網際網路建設服務及媒體應用服務。寬頻產業服務、軟體與加值服務開發及智慧城控等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
