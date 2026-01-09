search icon



鉅亨速報

營收速報 - 國喬(1312)12月營收23.57億元年增率高達64.75％

鉅亨網新聞中心

國喬(1312-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣23.57億元，年增率64.75%，月增率12.8%。

今年1-12月累計營收為227.08億元，累計年增率38.3%。

最新價為12.4元，近5日股價上漲5.75%，相關塑膠工業上漲11.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1679 張
  • 外資買賣超：-227 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1906 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 23.57億 65% 13%
25/11 20.89億 59% -8%
25/10 22.78億 118% 8%
25/9 21.11億 76% 68%
25/8 12.58億 -16% -16%
25/7 14.97億 -7% 17%

國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


台股台股營收營收速報12月營收國喬

