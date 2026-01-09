營收速報 - 國喬(1312)12月營收23.57億元年增率高達64.75％
今年1-12月累計營收為227.08億元，累計年增率38.3%。
最新價為12.4元，近5日股價上漲5.75%，相關塑膠工業上漲11.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1679 張
- 外資買賣超：-227 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1906 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|23.57億
|65%
|13%
|25/11
|20.89億
|59%
|-8%
|25/10
|22.78億
|118%
|8%
|25/9
|21.11億
|76%
|68%
|25/8
|12.58億
|-16%
|-16%
|25/7
|14.97億
|-7%
|17%
國喬(1312-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為石油化工原料製造業。合成樹脂及塑膠製造業。國際貿易業(除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
