營收速報 - 凱碩(8059)12月營收14.44億元年增率高達1106.22％

鉅亨網新聞中心

凱碩(8059-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣14.44億元，年增率1106.22%，月增率111.49%。

今年1-12月累計營收為76.50億元，累計年增率1760.02%。

最新價為22.6元，近5日股價上漲19.52%，相關通信網路類指數下跌-2.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-508 張
  • 外資買賣超：-509 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/12 14.44億 1106% 111%
25/11 6.83億 2299% -32%
25/10 10.04億 5259% 28%
25/9 7.87億 2271% -36%
25/8 12.28億 21283% 63%
25/7 7.55億 1543% 37%

凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


凱碩

