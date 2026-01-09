營收速報 - 凱碩(8059)12月營收14.44億元年增率高達1106.22％
凱碩(8059-TW)今天公告2025年12月營收為新台幣14.44億元，年增率1106.22%，月增率111.49%。
今年1-12月累計營收為76.50億元，累計年增率1760.02%。
最新價為22.6元，近5日股價上漲19.52%，相關通信網路類指數下跌-2.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-508 張
- 外資買賣超：-509 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/12
|14.44億
|1106%
|111%
|25/11
|6.83億
|2299%
|-32%
|25/10
|10.04億
|5259%
|28%
|25/9
|7.87億
|2271%
|-36%
|25/8
|12.28億
|21283%
|63%
|25/7
|7.55億
|1543%
|37%
凱碩(8059-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為寬頻纜線終端用戶設備 (Broadband Cable CPE)開發、製造與銷售．。網格無線路由系統 (Mesh Wi-Fi System)開發、製造與銷售．。ONT等產品開發、製造與銷售．。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
