輝達周四挫逾2%市值蒸發近千億美元 全球科技股集體跳水引AI估值反思
鉅亨網編譯陳韋廷
全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周四 (8 日) 在美股股價重挫 2.19% 至每股 185.04 美元，單日市值蒸發 989 億美元，引發資本市場震動。這次暴跌不僅暴露高估值科技股的脆弱性，更折射出市場對 AI 產業獲利能力的深層憂慮。
美股科技族群周四集體承壓，那斯達克指數下跌 0.44%，博通、超微分別下挫 3.21% 及 2.54%，蘋果更連 7 日收黑，記憶體晶片領域亦遭重創，希捷科技與西部數據跌幅均超 6%。與此形成對比的是，道瓊逆勢小漲 0.55%，凸顯資金避險情緒升溫。
作為 2025 年最耀眼科技股，輝達自 2022 年底以來累計漲幅超過 1300%，市值更在去年 10 月 29 日突破 5 兆美元高峰，但之後股價回落 9.1%，這次暴跌標誌著市場情緒從狂熱轉向理性。
上海金融與發展實驗室專家楊川直指輝達估值泡沫說：「以傳統 DCF 模型測算，其當前市值需在未來 16 年維持 22% 複合增長率才能兌現，這近乎不可能。」他特別強調，美國對中國的晶片出口管制將導致輝達在中國市場收入到 2030 年將銳減。
但樂觀人士認為，輝達股價調整實屬健康。景順策略師趙耀庭指出，AI 企業基本面強勁，產業仍處生產力提升早期階段，類比網路發展初期。中航證券董忠雲更主張 2026 年將是「Agentic AI」(代理式 AI)落地元年，聯準會 (Fed) 降息預期將支撐板塊估值。
儘管輝達在 CES 2026 展會發表新一代 Rubin 運算平台，但市場反應平淡。華泰證券指出，投資人更關注 AI 應用落地進度，而非硬體迭代。中金則發現新機會，輝達在智慧駕駛開放生態正吸引中國供應商融入全球產業鏈。
專家指出，輝達周四暴跌實質上是 AI 投資邏輯的重塑。當資本不再為技術願景盲目買單，企業必須證明商業模式的可持續性。
分析師認為，從「估值驅動」轉向「價值驅動」的陣痛，恰恰是產業成熟的必經之路。未來輝達能否續寫神話，取決於 AI 應用能否在 2026 年實現規模化的經濟價值創造。
延伸閱讀
- 量能未退場、資金已換邊，台股盤面進入關鍵轉折期:華城、AES-KY、雙鴻
- 彭博：中國最快本季批准輝達H200晶片進口
- 路透：輝達要求中國客戶購買H200晶片要預付全額款項
- 黃仁勳CES演講後點燃信心 美國兩大投行盛讚：輝達將是2026最強AI概念股
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇