鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 13:20

全球 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 周四 (8 日) 在美股股價重挫 2.19% 至每股 185.04 美元，單日市值蒸發 989 億美元，引發資本市場震動。這次暴跌不僅暴露高估值科技股的脆弱性，更折射出市場對 AI 產業獲利能力的深層憂慮。

輝達周四挫逾2%市值蒸發近千億美元 全球科技股集體跳水引AI估值反思（圖：Shutterstock）

美股科技族群周四集體承壓，那斯達克指數下跌 0.44%，博通、超微分別下挫 3.21% 及 2.54%，蘋果更連 7 日收黑，記憶體晶片領域亦遭重創，希捷科技與西部數據跌幅均超 6%。與此形成對比的是，道瓊逆勢小漲 0.55%，凸顯資金避險情緒升溫。

作為 2025 年最耀眼科技股，輝達自 2022 年底以來累計漲幅超過 1300%，市值更在去年 10 月 29 日突破 5 兆美元高峰，但之後股價回落 9.1%，這次暴跌標誌著市場情緒從狂熱轉向理性。

上海金融與發展實驗室專家楊川直指輝達估值泡沫說：「以傳統 DCF 模型測算，其當前市值需在未來 16 年維持 22% 複合增長率才能兌現，這近乎不可能。」他特別強調，美國對中國的晶片出口管制將導致輝達在中國市場收入到 2030 年將銳減。

但樂觀人士認為，輝達股價調整實屬健康。景順策略師趙耀庭指出，AI 企業基本面強勁，產業仍處生產力提升早期階段，類比網路發展初期。中航證券董忠雲更主張 2026 年將是「Agentic AI」(代理式 AI)落地元年，聯準會 (Fed) 降息預期將支撐板塊估值。

儘管輝達在 CES 2026 展會發表新一代 Rubin 運算平台，但市場反應平淡。華泰證券指出，投資人更關注 AI 應用落地進度，而非硬體迭代。中金則發現新機會，輝達在智慧駕駛開放生態正吸引中國供應商融入全球產業鏈。

專家指出，輝達周四暴跌實質上是 AI 投資邏輯的重塑。當資本不再為技術願景盲目買單，企業必須證明商業模式的可持續性。