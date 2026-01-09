聚焦四大核心舉措！南韓政府推支持「經濟大飛躍」政策 盼助今年實質GDP成長2%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 15:10

南韓政府周五 (9 日) 公佈 2026 年「經濟大飛躍」政策框架，擬透過四大核心舉措推動關鍵產業升級與潛在成長率反彈，期盼讓南韓躋身全球科技與產業競爭第一梯隊。

南韓政府推出支持「經濟大飛躍」政策 盼推升2006年實質GDP成長2%（圖：Shutterstock）

根據上述政策框架，南韓政府預估今年實質經濟成長率將成長 2%，並認為 2026 年為潛在成長率反彈起點。

‌



南韓經濟財政部官員 Choi Si-hoo 表示，這是「為經濟大飛躍奠基的總體規劃」，將透過系統性政策重塑成長模式。

這項最新政策聚焦四大方向；一是投資戰略性國家產業打造「超級創新經濟」。政府將重點扶持半導體、國防、生物技術與核心傳統產業，目標讓南韓成為全球第 2 大半導體強國。為此，南韓設立總統府直屬特別委員會統籌競爭力提升，同時推動國防工業躋身全球前四，強化石化、鋼鐵等產業優勢，並全面轉型基礎設施、技術與人才，力爭進入全球 AI 前三強。

第二大方向是積極管控宏觀經濟環境，南韓財政部第一副部長 Lee Hyoung-il 表示，將維持價格穩定，嚴控外匯、房地產與金融市場風險，尤其針對近期波動加劇的匯市，著力解決結構性供需失衡。

第三是因應結構性挑戰促均衡成長。自李在明上台以來，持續擴大對非首都圈預算支持，透過資源傾斜減少區域與貧富差距，推動經濟協調發展。

最後，以監理改革與財富成長夯實基礎。南韓政府將簡化行政流程、放寬市場准入，同時推出增加國民財產收入的具體措施，為「經濟大飛躍」累積內部動力。