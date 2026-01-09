鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-09 09:31

近日，國際知名顧問公司羅蘭貝格在上海舉辦「預見 2026」產業趨勢發表會，正式發表《預見 2026：中國產業趨勢報告》，該報告基於羅蘭貝格對多領域的長期追蹤與深度研究，系統梳理了汽車、大健康、能源、高科技等七大重點行業的發展脈絡，並針對全球新秩序下中國發展潛力、AI、企業出海、新質生產力等熱點議題提出前瞻性洞察，為企業 2026 年戰略規劃提供方向參考。

發表會上，羅蘭貝格全球管委會聯席總裁戴璞 (Denis Depoux) 與各行業合夥人圍繞中國經濟轉型、行業核心趨勢、中資企業與跨國公司發展機遇等議題展開討論，結合戰略高度與實操案例，為行業參與者提供解決方案。

‌



戴璞在發表會上強調，中國正堅定推進高品質發展與可持續現代化，這需要從，「量」到「質」的跨越，通過提升生產力、向全球價值鏈高端攀升、應用 AI 等技術實現效率突破，同時完善社會保障體係以提振消費信心，夯實內需市場。

作為最早進入中國市場的世界頂級諮詢機構之一，羅蘭貝格已在中國深耕 40 餘年，深度參與中國工業轉型與現代化進程。

憑藉歐洲背景與本土化經驗，羅蘭貝格服務大量跨國企業及本土重量級企業，透過管理諮詢與策略支持，協助客戶在變革中掌握機會。