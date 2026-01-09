鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-09 04:30

美國總統川普周三（7 日）宣布，將要求國會在 2027 年度（自 2026 年 10 月開始）撥款 1.5 兆美元用於國防預算，比今年增加逾五成。川普說，這一史無前例的增幅將由過去一年實施的關稅帶來的收入支付。

川普在社交媒體上寫道：「這將讓我國得以打造理應擁有的『夢想軍隊』，更重要的是，無論面對何種敵人，都能保障我國的安全與安寧。」

「我已經決定，為了國家利益，尤其是在當前這個非常動盪和危險的時期，我國 2027 年度的軍費預算不應該是 1 兆美元，應該是 1.5 兆美元。」川普寫道。

川普表示，關稅帶來的巨額收入既能支撐軍費開支，又能償還國債，並為中等收入人群提供可觀紅利。

該要求將使美國軍費創下歷史上最大名義金額增幅——而當前財政年度美國批准的國家安全開支已高達 9,010 億美元。

川普在去年通過的「大而美法案」中，還為國防支出提供了額外 1,500 億美元的撥款，用於艦艇建造、彈藥生產、飛彈防禦系統等大型項目，包括為「金色穹頂」項目支付的款項。

彼得 · 彼得森基金會的數據顯示，美國軍費開支已經超過緊隨其後的九個國家的總和。

毫無疑問，軍費開支增加逾五成，可能會進一步引發人們對美國政府財政可持續性的擔憂。

據美國國會預算辦公室估算，美國本年度的預算赤字預計將佔 GDP ‌5.5%‌，這一水準雖較近年峰值有所下降，但許多經濟學家認為仍不可持續。