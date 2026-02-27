鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-27 08:30

據《MarketWatch》報導，市場策略師在周二 (24 日) 晚間聆聽美國總統川普的國情咨文演說後，認為其中對美元有幾項重要啟示。

川普關稅立場強硬，策略師揭美元關鍵風險(圖：Shutterstock)

簡言之，川普沒有顯示出在目前的關稅政策上放寬的跡象。總統宣布新的暫時性全球關稅為 10%，此舉是回應最高法院上周五裁定撤銷他先前關稅措施的決定。新關稅已於周二稍早生效，在國情咨文發表之前。川普並威脅可能將關稅提高至 15%。

對於總部位於紐約的策略師 Thierry Wizman，以及其在新加坡的同事、金融服務集團 Macquarie 的 Gareth Berry 而言，川普與其他國家的貿易衝突在去年削弱了美元吸引力，且 2026 年很可能持續如此。根據 FactSet 數據，美元指數 (DXY) 在過去一年下跌 8.2%。周三該指數約在 97.7 附近，接近 2026 年以來低點之一。

兩位策略師在周三的報告中寫道，「關稅戰在 2025 年對美元不利，我們認為 2026 年也不會有利，因為這將持續讓美國看起來像是去全球化的推動者，因此更可能削弱美元作為儲備貨幣的地位。」所謂儲備貨幣，是指被全球大量持有、用於國際貿易、交易結算及穩定他國經濟的貨幣。

2026 年以來，美元指數走勢起伏且缺乏動能，自 1 月初以來已下跌 0.5%。市場上個月出現愈來愈多有關協同干預、以支撐日元的討論，亦對美元造成打擊。到了 1 月底，川普表達對美元走弱並不擔憂的態度，美元疲軟甚至波及美國公債市場。

本月稍早，在「拋售美國資產」投資主題下，隨著中國傳出減少持有美國資產的消息，美元一度跌向四年低點。

周三美元指數大致持穩之際，美股三大指數連續第二日收高，科技股帶動漲勢。同時，美國公債出現溫和賣壓，該壓力自亞洲交易時段開始，因日本政府逐步推進其支出計畫。