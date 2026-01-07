鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股連續創高後，今 (7) 日台積電漲多拉回，大盤同步回檔修正，終場跌 140.83 點或 0.46%，以 30435.47 點作收，成交量衝上 8530.07 億元，創新天量。不過外資今天賣超 298.71 億元，台積電再度遭狙擊，減碼 2.6 萬張，連續 4 個交易日遭賣超。
觀察三大法人今天籌碼動向，土洋聯手減碼，外資轉賣超 298.71 億元，投信賣超 84.51 億元，自營商獨站買方，買超 22.79 億元，三大法人合計賣超 360.44 億元。
今天成交量高達 8530.07 億元，創歷史新天量，台積電位居成交值冠軍，達 823.25 億元，記憶體雙雄南亞科及華邦電則分別位居第二與第三名，成交值皆超過 300 億元。
不過外資今天卻大舉減碼華邦電與台積電，賣超華邦電最多，達 3.5 萬張，明 (8) 日將發放股利的台積電則遭賣超 2.6 萬張。另外，也減碼玉山金 2.3 萬張，群創 1.9 萬張，力積電 1.6 萬張，合庫金 9959 張，鴻海 8417 張，統一 8335 張，彰銀 6694 張。
外資今天偏愛多黨高股息 ETF，買超 00919 群益台灣精選高息 9.4 萬張，00878 國泰永續高股息 4.8 萬張，00939 統一台灣高息動能 2.1 萬張，00918 大華優利高填息 30 1.5 萬張，0056 元大高股息 1.1 萬張。
個股方面，外資買超南亞 5.6 萬張，聯電 5.2 萬張，中鋼 5.2 萬張，友達 4.2 萬張，可寧衛 * 2.7 萬張，台塑 2.4 萬張，台泥 1.9 萬張，陽明 1.9 萬張，緯創 1.4 萬張，元晶 1.3 萬張。
投信賣超部分，今天減碼聯電 1.1 萬張，元大金 1 萬張，和碩 8046 張，中信金 7033 張，聯強 5881 張，光寶科 5390 張，宏碁 5366 張，長榮航 5173 張，群光 4540 張，凱基金 3873 張。
至於投信買超個股，加碼旺宏 1.5 萬張，玉山金 6923 張，台新新光金 5962 張，華新 5052 張，華邦電 4743 張，其他如華通、景碩、力積電、國巨 * 以及南亞科都進到投信買超前十名。
下一篇