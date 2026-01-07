台股連續創高後，今 (7) 日台積電漲多拉回，大盤同步回檔修正，終場跌 140.83 點或 0.46%，以 30435.47 點作收，成交量衝上 8530.07 億元，創新天量。不過外資今天賣超 298.71 億元，台積電再度遭狙擊，減碼 2.6 萬張，連續 4 個交易日遭賣超。