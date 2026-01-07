鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-07 12:17

金管會主委彭金隆今 (7) 日前往立法院業務報告並備質詢，立委關切台股站上 3 萬點大關之際，但高達 65% 的上市櫃股價低於年線，多數股民對創高無感，金管會是否有針對 AI 泡沫風險進行演練，對此，彭金隆表示，無論是 AI 泡沫或各種市場波動，都是金管會日常工作的一部分，會做好各種因應措施；針對開年後台股爆出 8000 億天量，他證實，外資去年底參與率已來到近 5 成，儘管近年呈現賣超，但本金淨匯入持續增加。

彭金隆曝外資持股近5成「賣超台股卻未撤資」 AI泡沫有應變劇本。(鉅亨網資料照)

國民黨立委林德福於質詢中指出，台股站上 3 萬點主要仰賴台積電等科技權值股拉抬，但對於未持有科技股或操作中小型股的投資人而言，指數創高完全「無感」。林德福更點名食品、水泥、造紙、鋼鐵及觀光等傳統產業，因關稅問題失去國際競爭力，股價表現疲軟，質疑台股已出現結構失衡的警訊。

彭金隆回應，台灣資本市場從來都不缺乏不確定因素的存在，特別是去年到現在，經歷過很多的波動，他強調這些都是金管會日常工作的一部分，本來就會針對資本市場所有的未來可能發生狀況、各種劇本做好演練。

根據媒體報導統計資料，全台 1947 家上市櫃公司中，約有 6 成 5、1263 家的股價位在年線以下。林德福質疑這反映了市場多數公司缺乏流動性，儼然成為「殭屍股」，要求金管會加強監理與汰除機制。

彭金隆說明，年線下個股的比率會隨景氣循環波動，歷史數據顯示該比率最高曾達 79%(2018 年），最低曾降至 18%(2020 年)，目前的 6 成多仍在歷史波動範圍內。針對流動性不佳但體質尚可的個股，金管會有要求證交所與櫃買中心督導，強化資訊揭露並積極促進市場流動性。

民進黨立委吳秉叡關注近期台股成交量暴增，他直言，2026 開年後成交金額連日突破 8000 億元，是否與 ETF 建倉或外資歸隊有關。

彭金隆分析，外資參與台股的比率持續攀升，2024 年約為 45%，至去年已提高到 48%，儘管外資前兩年呈現賣超，但資金卻維持「淨匯入」。他解釋，外資持股比率已將近五成，雖然在操作上可能因避險或獲利了結而賣超，但資金多數仍停留在台灣，顯見對台灣資本市場的長期信心。

面對立委質疑台股傳統產業遭低價傾銷、競爭力下滑，彭金隆坦言，這並非台灣獨有的問題，鄰近的日本、韓國傳產同樣面臨科技趨勢衝擊與競爭力衰退的挑戰。