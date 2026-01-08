鉅亨網新聞中心 2026-01-08 12:00

美國總統川普再度將戰略目光投向北極重鎮格陵蘭島。根據《POLITICO》報導，在美軍日前突襲加拉加斯震撼國際社會後，歐洲政界與北約體系對美國動用非常規手段的警戒明顯升高。儘管格陵蘭島目前屬於丹麥，且多數當地居民並不支持成為美國一部分，但多名歐盟官員、北約內部人士、防務專家與外交官私下推演後認為，川普面前確實存在一條「可行路徑」，而且他似乎已經走在這條路上。

《POLITICO》訪問多達九名歐盟與北約相關人士後指出，川普若要掌控這座礦產資源豐富、具有高度戰略價值的北極島嶼，可能同時採取「軟硬並行」策略，並可分為四個階段推進。

第一步：推動格陵蘭「獨立」進程

報導指出，川普政府上台後，幾乎立即開始強調格陵蘭島的「自決權」。格陵蘭目前為丹麥自治領地，擁有高度自治權，一旦獨立，便可在不經哥本哈根同意的情況下，直接與美國簽署協議。

根據 2025 年的一項民意調查，56% 的格陵蘭居民表示若舉行公投將支持獨立，28% 表示反對，其餘尚未決定。丹麥安全與情報局警告，格陵蘭正成為多種「影響行動」的目標。丹麥媒體亦披露，與川普陣營有關的美國人士已在當地展開低調影響活動。

美國白宮辦公廳副主任史蒂芬・米勒 1 月 5 日強硬表示，沒有人會為了格陵蘭的未來與美國進行軍事對抗。川普也已設立「格陵蘭事務特使」，並任命路易斯安那州共和黨籍州長傑夫・蘭德里出任，後者公開宣稱其目標是「讓格陵蘭成為美國的一部分」。

第二步：拋出「甜頭交易」拉攏民意

《POLITICO》指出，若獨立公投推進，美國下一步將是把格陵蘭納入自身影響範圍。將格陵蘭直接併入美國、成為第 51 州的構想，已遭到強烈反彈。民調顯示，85% 的格陵蘭居民反對成為美國一部分，丹麥首相梅特・佛瑞德里克森亦明確表示，美國無權吞併格陵蘭。

不過，美國仍有其他選項。自去年 5 月起，即有消息指出，川普政府考慮推動與格陵蘭簽署「自由聯合協定」，類似美國與密克羅尼西亞、馬紹爾群島及帛琉之間的模式，由美國提供安全保障、基本服務與自由貿易，換取美軍在當地不受限制的行動權。

事實上，格陵蘭自治政府早已開始為最壞情況做準備。去年 2 月，美媒披露，格陵蘭駐美代表曾向太平洋島國大使詢問與美國簽署自由聯合協定的經驗。支持獨立的反對派議員庫諾・芬克表示，無論是自由聯合協定或其他雙邊安排，都應交由公投決定，且他認為，美國至少展現出比丹麥更積極的態度。

第三步：迫使歐洲點頭讓步

《POLITICO》指出，丹麥及其歐盟盟友勢必反對任何削弱丹麥主權的行動，但美國手中握有一張關鍵籌碼：烏克蘭。隨著和平談判推進，基輔方面強調，任何與俄羅斯的協議都必須伴隨美國長期且可信的安全保障。

一名歐盟外交官提出「安全換安全」的構想，即歐洲接受美國在格陵蘭擴大影響力，換取華府對烏克蘭更堅定的承諾。部分歐洲官員坦言，若激怒川普，可能招致制裁、退出和平談判，甚至美國在烏克蘭問題上態度轉向的風險，這使得讓步成為現實選項之一。

第四步：軍事手段作為最終備案

若格陵蘭或丹麥拒絕配合，軍事選項仍被視為最後手段。丹麥皇家國防學院學者指出，美國可能採取「既成事實」策略，迅速進駐並宣布主權。一名丹麥政界人士直言，可能只需要五架直升機，美國不需要大量部隊。

根據安全專家評估，格陵蘭幾乎沒有防禦能力，沒有地方軍隊，丹麥在當地僅部署少量老舊巡邏艦、直升機與一架海上巡邏機。相較之下，美國已在北部皮圖菲克太空基地部署約 500 名軍事人員與承包商，另有約 100 名國民警衛隊士兵季節性進駐。專家估計，美軍可在 30 分鐘內控制首府努克。