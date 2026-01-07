美國加強對格陵蘭布局！牛彈琴：全球需警惕美國帝國回歸、委內瑞拉只是「開始」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 15:20

隨著美國政府加強對格陵蘭的措辭，中國官方背景微信公眾號「牛彈琴」撰文指出，美國在全球舞台上的角色正在發生重大變化，並警告全世界需保持高度警惕。

美國加強對格陵蘭布局。(圖：REUTERS/TPG)

牛彈琴引用《CNN》報導指出，美國總統川普的美國國土安全顧問（Stephen Miller）近日向媒體解釋了這一轉變，直言當前國際秩序由力量、武力和權力支配，美國將在川普任內展現「超級大國的姿態」。

米勒強調：「我們生活在一個看似可以隨意談論國際禮儀的世界，但現實世界由力量支配。這是世界的鐵律。」

此外，米勒還表示：「我們是超級大國。在川普總統任內，我們將表現得像超級大國一樣。」

牛彈琴直指，這種直白言論反映出美國當前的真實國際態度，即「美國帝國回來了！」

文章表示，川普政府對委內瑞拉的入侵是美國數十年來在西半球最大規模的軍事行動，強行控制總統馬杜洛並帶往紐約受審，只是「開始」。

值得注意的是，在對委內瑞拉採取行動後，川普政府也向哥倫比亞、古巴、墨西哥及伊朗發出了明確警告，顯示美國的外交與軍事策略更趨強硬。

其中尤其令美國盟國緊張的是，川普對格陵蘭的控制權表現出強烈企圖。

川普在相關場合明確指出，美國「絕對需要格陵蘭」，並強調該地區周遭有俄羅斯與中國船隻活動，美國需將其納入國防布局。

米勒則表示，美國有意掌控格陵蘭島，並質疑丹麥對該地的主權依據。

他指出，作為北約主導國，美國理應在格陵蘭擁有更大影響力，且幾乎沒有人會因格陵蘭的未來與美國發生軍事對抗。

對此，《CNN》分析認為，米勒的說法在某種程度上反映現實。美國若派遣部隊前往格陵蘭，幾乎不會遭遇實質抵抗。

目前，丹麥與美國已達成協議，允許華盛頓在當地進行廣泛活動，且格陵蘭已有美軍基地，美國副總統范斯去年也曾造訪。

牛彈琴指出，這種局面引發思考：如果美軍行動，其他北約國家是否會阻止？或者根本無人有能力反制？

儘管面對丹麥首相弗雷德里克森警告與法國、德國、英國、義大利、波蘭、西班牙和丹麥的聯合聲明，強調格陵蘭屬於其人民，但牛彈琴認為美國根本不在乎。

牛彈琴指出，面對日益強硬且行動更加自我中心的美國，美國帝國主義仍在擴張，積極尋求掌控石油、稀土等重要資源。

美國帝國回歸，全球需警惕

針對此事，牛彈琴指出三點：

首先，面對美國日益強硬和自主的國際行動，全球各國正處於高度不確定與恐懼之中。

智利總統博里奇就曾警告，今天的委內瑞拉可能只是開端，明天類似情況可能發生在其他國家。

牛彈琴認為，美國對格陵蘭的態度顯示，北約當前最大的潛在威脅，可能來自美國自身，而非俄羅斯或其他國家。

歐洲八國之所以對格陵蘭問題集體表態，並非單純因為資源利益，而是擔憂其他「人口少、資源豐富、戰略重要」的地區也可能面臨美國軍事壓力。

牛彈琴強調：「強權邏輯之下，沒有誰能永遠置身事外。」

第二，牛彈琴認為，此事沒有「道理」可講。

文章分析，在當前國際局勢下，傳統的主權尊嚴與領土完整原則面臨挑戰。即使某些國家強調自由貿易與契約精神，美國行動仍顯示其依據自身利益決策。

對於部分西方媒體評論認為，若這樣的邏輯可以用在美國和拉美各國身上，那或許也可以被中國用於台灣一事，牛彈琴則指出：「美國普遍將拉美視為後院，而台灣則被國際普遍認定為中國不可分割的一部分，兩者完全不一樣。」

最後，牛彈琴警告中國稱，隨著美國展現更強勢的國際姿態，全球局勢已發生重大變化，該國必須保持警惕並做好準備。

在這種失序的國際環境下，牛彈琴呼籲中國可以採取三種應對策略：

效仿部分歐洲國家，保持低調與隱忍，不與美國正面衝突，觀察其長期影響

堅持道義與國際法，爭取國際社會尊重，但可能成為美國關注的焦點

採取務實的「權力平衡」策略，根據局勢靈活應對，彼此制衡