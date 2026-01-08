鉅亨網新聞中心 2026-01-08 12:49

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於 2026 年國際消費電子展（CES 2026）發表新年首場主題演講後，華爾街兩家重量級機構：美國銀行證券和投行 Evercore ISI 均發布報告，堅定看好輝達，並一致認為輝達仍將是 2026 年最強勁的 AI 概念股。

黃仁勳CES演講後點燃信心 美國兩大投行盛讚：輝達將是2026最強AI概念股。(圖:shutterstock)

美銀證券首席分析師維韋克 · 阿亞（Vivek Arya）重申了「買入」評級，並將目標價定為 275 美元，稱輝達是其「首選人工智慧股」。阿亞指出，輝達管理層已明確表達對人工智慧運算的需求依然非常高漲。

‌



在他看來，人工智慧的效率穩定提升，系統產出逐年增加，成本持續下降，這一趨勢為 AI 的更廣泛、更長期應用提供了堅實的基礎。

在產品發展方面，黃仁勳在演講中帶來了振奮人心的消息：公司最新一代 AI 超級晶片平台 Vera Rubin 已經開始全面生產。阿亞在報告中特別強調 Vera Rubin 平台的重大意義，預計該平台將於 2026 年下半年推出，其中將包括數款新的 AI 晶片和更強的記憶體配置，以應對未來更大的工作負載。

此外，由於目前所有主要的大型語言模型（LLM）皆在輝達的系統上運行，阿亞認為輝達在人工智慧領域的廣泛生態佈局，是其無法被取代的關鍵優勢。

隨著 AI 從理論走向實踐，黃仁勳宣布了全球首個專為自動駕駛設計的思考與推理模型 Alpamayo，同時證實 2025 年款賓士 CLA 將全面整合輝達的自動駕駛技術棧。

這顯示人工智慧正從語言模型向自動駕駛系統等實際應用領域迅速拓展，預計將在中長期內創造更多需求。從投資角度看，阿亞認為儘管輝達的獲利和現金流預期增長更快，但其股價仍接近大盤水準，這種估值差距強烈支持了他對該股票的積極展望。

另一位華爾街分析師、Evercore ISI 的馬克 · 利帕西斯（Mark Lipacis）同樣給予輝達「優於大盤」的評級，並將目標價設定為華爾街最高的 352 美元每股，稱其為「2026 年的首選股」。

利帕西斯表示，計算模式正朝著「並行處理」的長期方向發展，這種模式下能同時執行多個任務，而非單獨順序處理，這恰好與輝達的技術優勢高度契合。