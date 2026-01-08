鉅亨網編輯林羿君 2026-01-08 14:57

《The Information》引述消息人士報導，OpenAI 已設立 500 億美元的員工股票獎勵池，規模相當於該公司總股本的 10%。

消息人士透露，該股票獎勵池於去年秋季設立，當時 OpenAI 的估值約為 5000 億美元，以此計算該獎勵池池規模達 500 億美元，預計可維持約五年，且其價值將隨著公司私募股價的持續上漲而增加。

此外，OpenAI 已授予員工 800 億美元的股權，加上員工股票獎勵池，約占公司股份的 26%。

《The Information》去年 12 月報導，OpenAI 已與部分投資者展開初步磋商，擬以約 7,500 億美元估值集資，較去年 10 月報道的 5,000 億美元估值升 50%。

這項先前從未被揭露過的員工股權激勵計劃，其規模相較於 Meta、Google 等更大規模競爭對手的股權激勵支出，顯得尤為突出。過去兩年，OpenAI 在員工相關支出方面大幅成長，此舉顯示該公司計劃繼續投入重金用於招攬和獎勵人才。