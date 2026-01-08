search icon



環球音樂攜手輝達打造「負責任AI」重塑音樂創作與探索

鉅亨網編譯陳又嘉

據《洛杉磯時報》報導，在與全球人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 建立的新合作關係中，環球音樂集團 (Universal Music Group, UMG) 計劃推出其所稱的「負責任 AI」，有望改變音樂的探索與創作方式。

cover image of news article
泰勒絲是環球音樂集團旗下知名歌手(圖：Shutterstock)

根據周二公布的合作內容，雙方將展開研究，探討在 AI 時代如何推進人類音樂創作，並確保權利人的合理報酬。雙方表示，這項技術的目標是運用 AI 工具來輔助並保護藝術家的作品，而非採用缺乏管制的生成式 AI。


環球音樂執行長 Sir Lucian Grainge 在一項新聞稿中表示，「我們期待與輝達密切合作，將 AI 前所未有的轉型潛力導向服務藝術家及其歌迷，同時在保護並尊重著作權與人類創造力的前提下，共同為產業樹立創新新標準。」

環球音樂將使用輝達的 Music Flamingo 計畫，這是一款大型音訊語言模型，專為深度理解音樂而設計。該模型於去年 11 月推出，能夠理解音樂結構、和聲、編制與歌詞等元素，可處理長達 15 分鐘的歌曲，同時能捕捉歷史與文化背景，以及不同的情緒走向。

憑藉對歌曲的深度解析能力，環球音樂希望利用這項工具，強化藝術家與歌迷之間的連結。不同於依賴傳統曲風或標籤，Music Flamingo 讓聽眾能以更自動化的方式探索新音樂。

此外，輝達與環球音樂也計劃共同開發一個孵化器，讓藝術家、詞曲創作者與製作人參與設計並實驗新的 AI 工具。公司表示，希望藉此讓 AI 工具更自然地融入創作流程。

環球音樂成立於 1996 年，總部設於荷蘭，並在全球各地設有辦公室。這家音樂巨擘旗下擁有泰勒絲 (Taylor Swift)、怪奇比莉 (Billie Eilish) 等知名歌手，在美國股市的市值約 400 億美元，股價約為每股 25.35 美元。此次與輝達的合作，延續了環球音樂先前與 Klay、Stability AI 等公司簽署的多項 AI 合作。


相關行情

台股首頁我要存股
輝達189.175+1.03%

