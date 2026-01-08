鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-08 10:40

美國總統川普周三 (7 日) 透過連發數條爆炸性貼文，瞬間攪動金融市場，美股劇烈震盪，標普 500 指數盤中逼近 7000 點關卡後收跌 0.3%，住房與國防類股上演冰火兩重天。

兩樣情！美建築類股因川普發文挫跌 軍工股卻先抑後揚 專家痛批：川普任性發言 市場難適應 （圖：Shutterstock）

川普首篇貼文直指房市，宣稱將立法禁止大型機構投資人增持獨棟住宅，以提升房屋可負擔性，黑石集團股價聞訊後暴跌 5.6%，房屋租賃公司 American Homes 4 Rent 重挫 4.3%，標普 1500 房屋建築指數整體下跌 2.6%，18 檔成分股中 15 檔收黑，建材供應商 Louisiana-Pacific 更狂瀉 7%。

‌



當市場還在消化房市政策衝擊，川普緊接著又盯上國防領域，在周三午後又發文威脅稱除非承包商加速裝備生產維護，否則將禁止其發放股息、回購股票或支付高管超過 500 萬美元薪酬。軍工股應聲下跌，愛國者飛彈製造商 RTX 周三收跌 2.5%，盤後續挫 6%，終場仍收低 3.21%。

但在收盤後，川普又突然宣布 2027 年國防預算將激增至 1.5 兆美元，軍工類股隨即強勢反彈。這種反覆無常的政策訊號令投資者無所適從。

Birinyi Associates 總裁 Jeffrey Rubin 說：「如果他的威脅最終成真，那將標誌著一個巨大轉變，但事實勝於雄辯，我們最終只能拭目以待。」

市場專業人士指出多重隱憂。Integrity Asset Management 基金經理 Joe Gilbert 對住房新政可行性質疑道：「機構投資者並非房價邊際決定者，短期或有擾動，但難解根本問題。」

B Riley Wealth 策略師 Art Hogan 說：「總統沒有任何緩衝空間來控制自己的內心想法，這對市場來說將非常危險，因為市場很難學會如何應對這一過程。」

儘管川普聲稱將透過國會立法落實住房禁令，並預告本月達沃斯論壇詳述降成本舉措，但政策落地仍存疑雲。