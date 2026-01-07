search icon



川普稱格陵蘭島到處是俄中船隻 丹麥外相回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔

丹麥外交大臣拉斯穆森周二（6 日）表示，美國總統川普關於格陵蘭島「到處是俄羅斯和中國船隻」的說法不符合事實。

cover image of news article
川普稱格陵蘭島到處是俄中船隻。（圖：Shutterstock）

拉斯穆森當天參加丹麥議會對外政策委員會舉行的「丹麥王國與美國關係」特別會議，會後對媒體表示，美方對格陵蘭島作出錯誤解讀，「我方不認同格陵蘭島到處都是中國投資的說法」，事實並非如此。


拉斯穆森說，丹麥政府已同格陵蘭島自治政府一道向美方提出請求，希望與美國國務卿魯比歐舉行會談，以澄清有關格陵蘭島安全、外部影響力等方面的誤解。

近日川普就所謂格陵蘭島安全問題發表言論，質疑丹麥維護當地安全的能力，並批評丹麥在北極地區安全事務上投入太少。他還聲稱格陵蘭島「到處是俄羅斯和中國船隻」。


格陵蘭島丹麥川普美國中國俄羅斯

