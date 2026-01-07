鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 12:20

美國國土安全顧問（Stephen Miller）近日在接受《CNN》專訪時，為美國總統川普近期關於「美國必須得到格陵蘭島」的強硬言論辯護。川普認為格陵蘭島應成為美國整體安全體系的一環，對美國的戰略利益非常重要。

美國土安全顧問針對格陵蘭放狠話：美國根本不用動武、丹麥不會開戰。(圖：美國國務院X)

根據《CNN》報導，米勒表示，美國取得格陵蘭島不需要動用軍事力量，因為丹麥不可能為了該島與美國開戰。

米勒暗示，美國之所以能夠輕易將格陵蘭島納入囊中，只是因為自身實力強大、而丹麥相對弱小，儘管任何奪取格陵蘭島的行動，都將構成對同為北約成員國的丹麥一次含蓄卻前所未有的攻擊。

他說：「美國是北約的核心力量。為了讓美國確保北極地區的安全、保護並捍衛北約及其利益，顯然，格陵蘭島應該成為美國的一部分。」

此外，米勒也對外界揣測可能動武的說法不以為然，並提及格陵蘭島人口稀少，隨後更直接質疑丹麥對該島的主權正當性。

米勒在訪談中表示：「真正的問題是，丹麥憑什麼對格陵蘭島擁有控制權？」、「他們領土主張的依據是什麼？他們將格陵蘭島作為丹麥殖民地的基礎又是什麼？」

《CNN》指出，從某種意義上看，米勒說「沒人會為格陵蘭的未來與美國作戰」是正確的，因為「美國可以空運兵力進駐格陵蘭，不會遇到抵抗。」

該報指出，其實空運兵力也「沒必要」。基於丹麥和美國已經達成協議，美國政府擁有權力廣泛訪問該地。

事實上，那裡甚至已經有一個美軍基地，美國副總統范斯（JD Vance）去年也曾訪問過。

此前，米勒的妻子凱蒂．米勒（Katie Miller）更是在 X 上發布一張被塗成美國國旗顏色的格陵蘭島地圖，並附上全大寫英文單字「SOON（很快）」，被解讀為暗示格陵蘭島將被美國吞併，引發爭議。

與此同時，米勒的訊息也獲得美國國務院一則不同尋常的 X 貼文進一步強化。該貼文展示了一臉嚴肅的川普肖像，並配上「這是我們的半球」（This is Our Hemisphere）的字樣。

川普「不排除動用美國軍事力量」

根據《衛報》報導，川普及其顧問團隊正研究「一系列選項」，以尋求取得格陵蘭島。

白宮週二（6 日）更是發表聲明指出，動用美國軍事力量「始終是一種選項」。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示：「川普早已明確表態，取得格陵蘭島是美國的國家安全優先事項，對於在北極地區嚇阻對手至關重要。」

她指出：「川普與其團隊正就實現這一重要外交政策目標討論多種選項，當然，動用美國軍隊始終是總司令可以採取的手段之一。」

川普「美國優先」思維衝擊戰後國際秩序基石

《CNN》指出，美國更為公開、且單方面以自身利益為優先來運用其強大實力的構想，其實並非新鮮事，因為這樣的思維早在川普 2017 年首度就任總統期間、首次於聯合國發表演說時便已顯現。

川普曾在演說中強調國家各自的主權概念，隱含否定多邊組織與國際法的角色，並直言：「我將把捍衛美國的利益置於一切之上。」

從某種意義上而言，米勒的言論等同否定了美國在戰後 80 年來所建立並主導的國際秩序基礎。

例如，西方世界的奠基性文件、美國總統富蘭克林．羅斯福與英國首相邱吉爾簽署的《大西洋憲章》，就明確拒絕強大國家可以將自身意志強加於較小國家。

《CNN》表示，這些理念長期構成聯合國與北約運作的制度基礎。然而，如今這套基石正出現明顯裂痕。

現在，外界所看到的，是一個行事愈發恣意、風險不斷升高的美國，其帝國式擴張思維再度浮現，試圖藉由地緣政治與軍事優勢，攫取石油、稀土等關鍵戰略資源。

對於米勒的言論，美國重量級參議員、曾競選過總統的桑德斯（Bernie Sanders）就說：「米勒給出了帝國主義的非常好的定義。我們很強大。我們擁有地球上最強大的軍隊，我們可以管理任何我們想要的國家。」

不過他也指出，他並不認為這真的是美國人民想要的美國。

歐洲各國領袖的反對

與此同時，歐洲多個主要強權領導人正加以反制川普試圖奪取格陵蘭的企圖。

週二，法國、德國、英國等國領導人與丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發表聯合聲明，展現團結立場，並敦促美國尊重丹麥的主權。

聲明指出，北極安全是北約的首要任務之一，而北約是一個包含美國與格陵蘭島在內的防務聯盟。

聲明強調：「格陵蘭島屬於其人民。所有關於丹麥與格陵蘭島的事務，只能由丹麥與格陵蘭島自行決定。」

佛瑞德里克森此前也曾警告，若美國對北約盟國發動攻擊，將意味著這個軍事同盟以及「二戰後安全架構」的終結。她直言，這將是「一切的終結」。

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也呼籲川普放棄其「吞併的幻想」，並指控美國的相關言論「完全且徹底不可接受」、「夠了」。

格陵蘭戰略地位

格陵蘭島向來被視為戰略要地。其坐落於大西洋主要航運航道之上，是世界最大島，隨著極地冰蓋融化，該地正逐漸成為美國、俄羅斯與中國之間展開大國競逐的舞台。

然而，該地目前為丹麥的自治領地，享有高度自治權，但國防與外交事務仍由丹麥政府負責。

川普展開第二個總統任期後，多次公開表態希望取得格陵蘭島，並不排除動用武力的可能性。

2025 年 12 月，川普宣布任命路易斯安那州州長 Jeff Landry 為美國格陵蘭島特使，凸顯該島在美國國家安全戰略中的重要性。