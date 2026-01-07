鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 17:00

一年一度的國際消費電子展 (CES) 周一 (6 日) 正式拉開序幕，作為最具影響力的科技盛會之一，CES 向來被視為業界風向球，今年更是以 AI 為主軸，展現出硬科技與日常生活的深度融合。

〈CES 2026〉佔比近25%！中國科技軍團霸場 九大科技顛覆未來 AI機器人大亂鬥引爆賭城（圖：Shutterstock）

《新智元》報導，本次 CES 凸顯出中國力量的強勢崛起，近 4000 家參展企業中，中國公司佔據約四分之一，從底層技術到終端產品，全方位彰顯其全球話語權。

展館入口處，海信、TCL 等中國品牌的巨幅廣告牌爭奪著最佳視線，而 Insta360 影石的亮黃色手提袋則成為流動的廣告牌，佔領了拉斯維加斯街頭。

英特爾、聯想等國際巨頭亦不示弱，不僅包下 Sphere 地標舉辦發表會，也為輕軌換上客製化「皮膚」。

然而，真正的亮點遠不止於此。AI 已悄然滲透至硬體世界的每個角落，從會飛的陪伴寵物到讀懂情緒的智能畫框，從輕若無物的 AI 眼鏡到靈活如真人的機器人，科技正以更隱蔽、更具體的方式重塑人類體驗。

在 AI 新硬體展區，一群中國新創公司帶來令人耳目一新的創意。深圳宇靈無限的 AI 萌寵 BOOBOO 不僅會飛行懸停，還能透過動作與燈光建立情感連結；玄源科技的口袋智慧助手 AIPi 以 22 美元的低價打破門檻，實現跨設備聯動；香港 ThingX 情緒監測吊墜 Nuna 則主打隱私優先，將核心模型部署於端側。這些產品不再強調技術參數，而是直擊使用者需求。

三星 Ballie 機器人搭載谷歌 Gemini 3 模型嘗試擔任家庭管家，松下 NICOBO 則以「笨拙」設計營造陪伴感，AI 正從功能性升級到情感化。

此外，智慧眼鏡幾乎成為中國企業的主場。樂奇 Rokid 推出的無螢幕眼鏡 Rokid Style 僅重 38.5 克，支援多模型互動；影目 INMO 的 Go3 支援 261 種語言即時翻譯，AIR3 則以無線一體式設計成為消費級爆款。XREAL 與華碩聯名推出高更新率遊戲眼鏡，雷鳥創新則首發 eSIM 眼鏡，實現脫離手機的通話功能。追覓、阿里巴巴等企業也紛紛推出健康監測或 AI 助理眼鏡，從娛樂、辦公到健康，眼鏡型態的邊界不斷拓寬。

人形機器人展區更迎來「中國軍團」的集體爆發。相較於去年零星參展，今年至少有 28 家中國企業亮相，從整機到零件涵蓋全產業鏈。智元機器人的靈犀 X2 與觀眾共舞，宇樹的 G1 上演拳擊格鬥，眾擎的 T800 靜態展示力量感，而天工 2.0 更在現場自主完成零件分揀。

海外企業同樣不甘示弱，波士頓動力全新電動 Atlas 展現汽車組裝能力，LG 的 CLOiD 則示範居家協作場景。機器人不再侷限於工業應用，而是向家庭服務、教育陪伴等場景滲透，具身智慧時代加速到來。

陪伴與教育類機器人成為展區最具人氣項目之一。可以科技的 Loona DeskMate 透過手機吸附實現情感交互，機器靈活的糯寶 Robie 以擬人化表情吸引關注，賦之科技的 Enabot 融合寵物互動與家居安防。這些產品著重「人格化」設計，如阿爾法蛋的 Eggi 讓兒童透過運動養寵，零動未來的話糖則似 AI 版拓麻歌子，凸顯從功能到情感的需求升級。

在清潔與智慧家居領域，中國企業也展現出驚人創新力。追覓 Cyber​​ X 概念掃地機器人可爬樓梯，石頭科技的 Saros Rover 自備機械腿，雲鯨 Flow 2 則整合 AI 監控寵物與物品尋找功能。

顯示技術方面，三星 130 吋 Micro LED 以「大」奪目，但真正的競爭轉向色彩與 AI 優化；中國的海信 RGB-Mini LED 與 TCL SQD-Mini LED 在色域覆蓋上隔空對壘，LG 則推出 RGB 排列 OLED 解決文字銳利度問題。

折疊螢幕技術也迎來突破，三星展示無摺痕方案，預示消費級產品即將落實。

AI PC 的全面進化是另一大焦點。惠普將完整電腦融入鍵盤型態，聯想推出自動旋轉屏筆記本，而巴掌大的桌面 AI 超算則搭載輝達晶片，提供強大算力，背後推手則來自晶片廠商。英特爾第三代酷睿 Ultra 引進埃米製程，超微與高通紛推新品，端側 AI 算力提升至新高度。同時，機器人晶片成為新賽道，輝達發布開源模型，高通推出專用處理器，邊緣運算與具身智慧緊密結合。

此外，一系列創新產品點亮展會角落。極殼的外骨骼機器人幫助用戶減負爬樓，時空壺翻譯耳機升級多引擎選擇，樂高推出智慧積木顛覆傳統玩法。這些產品雖未成主流，卻預示著科技朝向更細分、更人性化方向演進。

綜觀來說，AI 的落地不再停留於概念，而是以可購買、易用的產品形態深入生活。中國企業的集群式參展，從底層技術到應用生態，展現出從跟隨到引領的轉變。