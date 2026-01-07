鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-07 14:24

國科會攜手經濟部等單位，率 57 家科技新創與 83 家供應鏈公司共組國家隊，於美國時間 1 月 6 至 9 日赴拉斯維加斯，參與全球規模最大的消費性電子展 (2026 CES)。國科會表示，此次 CES 展示台灣新創從技術研發、應用到國際市場拓展的整體實力，未來國科會將持續整合跨部會資源，協助新創擴大國際參與，提升台灣在全球 AI 與科技創新的關鍵地位。

國科會表示，CES 2026 揭櫫「用 AI 創新型塑未來」願景，聚焦 AI 技術如何重塑全球產業鏈，驅動效率與商業模式的全面革新，也希望新創運用 AI 技術，結合台灣堅實的硬體供應鏈，發展面向未來的應用服務，實現全民智慧生活圈，讓產業供應鏈轉型升級，推動台灣朝向人工智慧之島邁進。

在台灣時間 1 月 7 日 TTA 台灣科技新創館開幕式中，現場眾星雲集，包括 CTA 資深總監 Janenne Remondino、鳳凰城加速器 Tesoro 創辦人 Andy Lombard、高通工程副總裁暨全球生態系發展計畫負責人 Sudeepto Roy 等國際新創生態組織代表皆親臨現場表達支持，顯示全球生態圈對台灣新創的高度關注。

國科會也說，近年來台灣新創的國際能見度顯著提升，本次展會已接獲日、瑞士、法、荷蘭、以色列、義大利等國家館主動邀約交流，另首度參展的美國鳳凰城更由副市長 Ann O"Brien 領軍，帶領當地投資人與廠商，主動邀約 TTA 新創進行專場媒合，為團隊開啟進入美國市場商機。

今年參展的 57 家新創團隊，展現台灣新創在技術的創新及成熟度，也擴大國際交流與合作機會。國科會強調，此結合模式促成新創加速對接海外市場，也讓供應鏈得以導入創新技術，拓展多元應用場域，進一步強化整體產業國際競爭力，未來將促成更多跨國合作成果。