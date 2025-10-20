國發新藍圖曝光！葉俊顯立院首秀：「五大信賴產業」與「AI新十大建設」打造經濟日不落國

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-20 08:57

‌



國家發展委員會主任委員葉俊顯今（20）日在立法院經濟委員會進行上任後首次業務報告 ，就「當前經濟情勢」及「施政方向與重點」兩大面向提出說明 。他強調目前「國內經濟動能延續」 ，政府將以積極行動與創新思維，推動經濟創新升級，目標全力打造台灣成為「經濟日不落國」，並期於 2040 年創造 15 兆元以上產值與 50 萬個高薪就業機會，讓台灣 AI 實力成為全球排名前 5 。

國發新藍圖曝光！葉俊顯首秀：「五大信賴產業」與「AI新十大建設」打造經濟日不落國。（鉅亨網資料照）

當前經濟情勢：AI 動能支撐，民間投資創新高

‌



葉俊顯指出，今（114）年全球經濟前景面臨下行壓力 ，但台灣受惠於人工智慧（AI）等新興科技應用加速擴展，出口大幅成長 ，加上國際雲端服務業者積極在台設立研發與資料中心，有力支撐我國出口及投資動能 。國內外主要機構預測我國今年經濟成長率多在 3.5% 以上 ，其中行政院主計總處 8 月預估達 4.45% 。

出口方面，隨全球經貿成長與 AI 等新興科技需求強勁 ，以及川普政府放寬 AI 晶片分級管制措施 ，預計帶動電子零組件與資通訊產品出口擴增 。主計總處預測 114 年商品出口規模將達 5,892 億美元，為歷年最佳，年增 24.04% 。

投資方面，民間投資展望樂觀 。半導體供應鏈積極擴充國內先進製程及高階封測產能 ，加上國際大廠在我國設立研發中心及資料中心 ，以及政府積極規劃 AI 新十大建設 ，均有利支撐民間投資動能 。主計總處預測 114 年民間投資達新台幣 5 兆 9,990 億元，為歷年最高，實質成長 9.89% 。

此外受美國對等關稅不確定衝擊 ，上半年股市交易量能縮減，影響財富效果 。加上民眾觀望汽車進口關稅遞延購車，抑低國內消費成長力道 ，使民間消費動能轉趨保守 。主計總處預測 114 年民間消費實質成長 0.85% 。

全球經濟方面，因企業提前備貨效應將消退 ，加上美國關稅措施干擾全球經貿活動 ，國際機構預測今年全球經濟成長率介於 2.3%~3.2% 之間，為 110 年以來最低水準 。先進經濟體成長趨緩 ，新興市場成長持平 。同時，受惠於央行貨幣緊縮政策滯後效應及能源價格回落，全球通膨壓力持續緩解 。

施政方向與重點：打造台灣為民主科技陣營夥伴

面對變動的全球政經局勢、地緣政治風險與 AI 快速發展等挑戰 ，國發會將持續推動四大施政重點 ：

一、 創新思維，提升產業競爭優勢

國發會統籌推展行政院核定的「五大信賴產業推動方案」 ，期盼打造台灣成為全球民主科技陣營不可或缺且受信賴的夥伴 。五大信賴產業包括：半導體（發展先進製程與封裝，穩固國內領先地位） 、人工智慧（目標 114 年底製造業導入 AI 達 20%，數位經濟產業 AI 應用普及率達 35%） 、軍工（114 年無人機產值目標達 100 億元以上） 、安控（強化核心產業資安韌性） 、次世代通訊（與歐盟合作在台灣共同建置全球最大 6G 實驗網） 。

此外，為以 AI 帶動經濟成長，國發會協調規劃推動「AI 新十大建設」，以「智慧應用」、「關鍵技術」及「數位基磐」為三大主軸 。目標於 2028 年創造新臺幣 7 兆元產值及 18 萬個高薪就業機會 ，並期於 2040 年創造 15 兆元以上產值與 50 萬個高薪就業機會，讓台灣 AI 實力成為全球排名前 5 。

二、 投資人才，形塑新世代競爭力

為配合 AI 新十大建設，政府整合跨部會資源推動國內培才育才 ，並擴充 STEM 系所招生名額 6,424 名 。同時，國發會研提「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案 ，已於 114 年 9 月 24 日經總統公布修正 ，放寬畢業僑外生、世界前 200 大畢業生等自由工作權利 ，並提供全球菁英最快 1 年取得永居的優惠 。此外，並持續推動「友善雙語人才環境」，利用 AI 科技營造友善生活網絡與提升職場英語素養 。

三、 均衡台灣，促進區域永續均衡發展

為落實賴總統「均衡台灣」的施政理念 ，行政院已通過「六大區域產業及生活圈」規劃 ，並搭配「均衡台灣重大建設」加速推展 ，以強化區域宜居性與競爭力 。另推動「兆元投資國家發展方案」 ，透過創新促參機制 、優化投融資條件 、擴大發行政府永續發展債券等 ，擴大引導資金投入國家建設及產業發展 。同時，深化地方創生政策 ，推動地方創生廊帶試點計畫 ，以及落實淨零公正轉型 2.0 。

四、 精進治理，優化經商投資環境