離岸風電3-3選商 龔明鑫拋新制：首納ESG積分、台電「保證收購」穩定金流

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-08 16:05

經濟部長龔明鑫今 (8) 日表示，離岸風電 3-3 期選商預計將於今年下半年正式啟動，年底前完成，本次選商機制將進行重大調整，由必要項目轉變為「積分項目」，並結合 ESG 表現作為額外的評分標準。政府計畫針對躉購價格提供保證收購機制，以維持開發商穩定現金流。同時，浮動式風電示範計畫也將於今年展開，待場址選定後推動，確保台灣風電產業能順利朝深水區發展。

離岸風電3-3選商下半年啟動！龔明鑫拋新制：納入ESG積分 並由台電保證收購。（鉅亨網資料照）

龔明鑫今主持經濟部第 1521 次業務會報前受訪回應離岸風電 3-3 選商規劃、浮式風電示範計畫、外國籍學生在台實習權益等議題。

在離岸風電 3-3 期選商規劃方面，龔明鑫指出，選商規則將參考過去二期與 3-1、3-2 期的優點進行精進。針對外界關注的國產化議題，政府決定採取更具彈性的「積分項目」制，而非強制性的必要條件。

龔明鑫說明，在地採購雖有助於降低跨境運送成本並創造在地就業，但未來將透過積分引導與 ESG 承諾來鼓勵廠商。若開發商在執行過程中對 ESG 的投入超過原先承諾，政府將研議延長其發電期間作為獎勵，透過正向激勵而非限制，提升企業參與意願。

針對離岸風電的融資與收購價格，龔明鑫說明，過去選商曾出現「零元競標」的情況，導致開發商在申請融資時因缺乏現金流保證而遭遇困難。為此，3-3 期將不再採行完全的零元競價機制。未來開發商除了可依 CP 價（企業購售電合約）售電給民間企業外，剩餘電量將由台電以回歸成本的價格進行保證收購。此舉能確保開發案擁有穩定的收益預期，進而提升金融機構的貸款意願，優化產業整體的財務結構。

在浮式風電發展進程上，龔明鑫表示政府對此抱持積極態度，並計畫將其定位為示範性計畫。由於浮動式風電主要應用於深水區域，且目前全球商業運轉案例尚少，導致初期技術成本相對較高。因此，政府將選定適當場址進行示範，重點在於試作過程中的技術驗證而非單純的成本考量。這項示範計畫將與 3-3 期選商同步規劃，預計今年內就會展開前置推動工作，不會延宕至明年。

最後，針對外籍學生在台實習權益，龔明鑫明確規範相關制度以杜絕「假實習真打工」的爭議。部長強調，外籍實習生的實習津貼、生活津貼等各項補助加總，不得低於新台幣基本工資，且每日實習不得超過 8 小時、每週上限 40 小時。除非經學生同意，否則禁止於夜間 10 點至翌日 6 點進行實習。