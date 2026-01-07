鉅亨網編輯林羿君 2026-01-07 13:00

三星電子預期，記憶體晶片供應短缺將推升整個電子產業的價格，甚至可能波及自家消費性產品。

三星警告：記憶體價格暴漲「自家也扛不住」 電子產品勢必全面漲價。(圖:shutterstock)

三星是全球最大的記憶體製造商，即便如此，其產品線也無法倖免於這項關鍵零組件成本快速上升的衝擊。記憶體晶片廣泛應用於智慧型手機、筆電、連網家電以及自駕車等各類產品。

三星電子全球行銷總裁兼負責人李元鎮（Wonjin Lee）在表示：「半導體供應勢必會出現問題，而且會影響到所有人。價格此刻就已經在上漲。我們當然不希望把這樣的負擔轉嫁給消費者，但終究會走到必須認真考慮調整產品價格的時點。」

李元鎮是在拉斯維加斯舉行的 CES 展會期間受訪。三星在展中展示了從小型無線耳機到高達 130 吋、佔滿整面牆的電視等各式電子產品。和多數面向消費者的品牌一樣，三星在展會上主打更高度互聯、結合 AI 強化的產品願景，同時也正面迎戰不斷攀升的生產成本。

AI 資料中心建設熱潮，帶動對高頻寬記憶體前所未有的需求。這項高獲利產品推升了三星以及同為記憶體製造商的 SK 海力士股價創下新高，也使原本供應給其他用途的產線更加吃緊。

包括戴爾科技與小米在內的多家主要品牌，已警告可能調漲產品價格；另有聯想集團等業者，去年便開始提前囤積記憶體晶片以因應。Counterpoint Research 去年 11 月預測，今年至第二季為止，記憶體模組價格將上漲 50%。

相較於無法自行生產記憶體、必須仰賴外部供應的競爭對手，三星具備更有利的條件，李元鎮也看好公司表現將優於整體市場。