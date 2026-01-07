鉅亨網編輯林羿君 2026-01-07 14:00

中國宣布對輸往日本、可能具有軍事用途的品項實施出口管制，東京方面已提出強烈抗議。這是兩大亞洲強權因台灣議題陷入外交僵局後，最新一起摩擦事件。

日本外務省聲明指出，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰在 6 日中方宣布措施後的數小時內，隨即向中國駐日公使施泳（現任臨時代辦）提出抗議，並要求中方撤回該項措施。

金井正彰向施公使表示，中方的做法「絕對無法接受且令人深感遺憾」，並強調此舉嚴重偏離國際慣例。

中國商務部 6 日表示，所有具有軍事用途的軍民兩用物項即日起禁止出口至日本。《中國日報》同日報導，北京正考慮對部分中、重稀土相關品項加嚴出口許可審查。

這項貿易行動發生之際，正值日中外交僵局之中。日本首相高市早苗於 11 月初的發言暗示，若中國動用武力試圖奪取台灣，東京可能部署軍力。北京隨即強烈反彈，要求高市撤回言論；高市則拒絕，並表示日本對台灣的立場並未改變。

北京多管齊下施壓 稀土供應恐成對日籌碼

自爭議發生以來，中國已採取多項報復措施，包括限制赴日觀光、在聯合國提出抗議以及升級軍演等。雖然目前尚不清楚針對「雙用途物資」出口禁令對經濟活動的確切影響，但各界擔憂這可能進一步限縮稀土供應。

稀土元素是軍事設備的重要原物料，包括用於飛彈導引系統的高強度磁鐵，以及戰鬥機發動機所需的關鍵組件。

長期以來，限制稀土供應一直被視為北京向東京施壓的潛在手段，特別是在去年中國利用其在稀土產業的壟斷地位，反擊美國關稅之後，此舉更受關注。

根據日本金屬與能源安全機構（JOGMEC）資料，截至 2024 年，日本約 70% 的稀土進口仰賴中國。這已是中國在 2010 年因領土爭端將稀土作為籌碼對付日本的十多年後；當時此舉對日本製造業造成嚴重衝擊。

模糊的管制策略 蓄意製造壓力

儘管中國對於出口管制的具體細節含糊其辭，但這種模糊性可能是有意為之。諮詢公司 Teneo 分析師布萊迪（James Brady）與維爾道（Gabriel Wildau）在研究報告中指出：「透過引發日本對關鍵工業原物料供應中斷的擔憂，這項聲明能立即對高市早苗政府產生壓力，迫使其做出讓步。」

目前中國的雙用途物資出口管制清單包含 800 多個項目，範疇極廣，涵蓋化學品、電子產品、感測器，以及用於航運與航太的各類設備與技術。

東京地緣經濟學研究所（Institute of Geoeconomics）高級研究員土井健一（Kenichi Doi）表示：「影響程度有限或是轉趨嚴重，最終取決於執法強度。但這種制度化架構顯然賦予北京足夠的運作空間，只要他們想施壓，隨時可以啟動。」