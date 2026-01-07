「搶人」潮13年新高！95%上班族想換老板 景氣外溫內熱 6成3企業擬加薪

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-07 10:47

隨著蛇年進入尾聲，台灣勞動市場即將迎來馬年首季的景氣復甦。根據 yes123 求職網最新調查，企業對 2026 年第一季景氣的樂觀度終止連三降，淨樂觀比例回升至 7.1%，顯示資方對前景趨向正向 。馬年首季高達 93.7% 的企業有徵才計畫，創下 13 年來同期新高；63.4% 企業 2026 年第一季有加薪計畫；勞方端也可望迎來轉職潮，高達 95% 的上班族擬於首季換工作。

「搶人」潮13年新高！6成3企業擬加薪 95%上班族蠢蠢欲動。（圖：shutterstock）

yes123 求職網發言人楊宗斌指出，隨著關稅與匯損衝擊淡化，外銷導向廠商走出接單陰霾，加上連假效益與普發現金政策帶動民間消費，內需市場保持熱度，呈現「內熱外溫」的格局 。相較之下，勞方受物價上漲與年終獎金攤牌期的壓力影響，心態較為保守，悲觀度雖略有縮減，但仍維持在 - 3.1% 的淨樂觀比例 。

在徵才動能方面，馬年首季表現極為強勁，高達 93.7% 的企業有徵才計畫，創下 13 年來同期新高 。其中以餐飲住宿與休閒旅遊、科技資訊、批發零售與貿易等產業的招募意願最為積極 。

企業招募主因除了填補離職空缺，更有 40.2% 的企業屬於擴編需求 。為了搶奪人才，企業釋出的平均月薪條件達到 40,839 元，同樣刷新 13 年來的同期紀錄 。

在薪酬規劃方面，合計有 63.4% 的企業透露，在 2026 年第一季有加薪計畫，但比例略低於去年同期的 65.3% 。進一步分析發現，有 44.6% 的企業計畫採取「績效加薪」，僅有 18.8% 計畫「全面加薪」，預計平均加薪幅度落在 4.3% 。

楊宗斌指出，面對後疫情時代的缺工潮，企業調薪原則仍以員工績效至上，齊頭式加薪仍屬少數，且獎金分紅已成為公司留才、攬才的主要工具 。他建議資方除了考量盈餘，也應將通膨壓力與員工生活開銷納入薪酬變動的因素

勞方端則湧現大規模轉職潮，高達 95% 的上班族計畫在首季換工作，其中 46% 已開始投遞履歷，轉職動機首推薪水太低與公司發展性不足 。求職者對於新工作的月薪期望值平均落在 44,907 元，與資方開出的條件存在約 9.1% 的落差 。