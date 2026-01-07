鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-07 08:32

Meta延攬前美國貿易副代表Mahoney出任法務長！強化全球監管與AI法規應對

報導指出，Mahoney 將接替現任法務主管 Jennifer Newstead。Newstead 於去年 12 月宣布，在任職 Meta 超過五年後離開，轉任蘋果 (AAPL-US) 總法律顧問。

Mahoney 預計於本週三（7 日）正式到職，未來將直接向 Meta 執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）報告，成為公司核心決策圈的重要成員。

Mahoney 在聲明中表示：「我很高興能加入 Meta，與公司一同引領人工智慧（AI）創新，並持續連結世界各地的人們。在我於微軟畫下精彩篇章、並在 Meta 展開全新旅程之際，我由衷感謝祖克柏與董事會對我的信任。」

祖克柏則指出，Mahoney 不僅具備世界級的法務專業，也對尖端科技充滿熱情，並對全球法規與監管挑戰有深刻理解，期待與他攜手推動 Meta「打造人類連結未來」的長期使命。

履歷顯示，Mahoney 曾擔任微軟企業副總裁暨副總法律顧問，並在美國總統川普第一任期內出任美國貿易副代表。

在新職務上，Mahoney 將全面負責 Meta 的全球法務策略，因應公司在反壟斷、資料隱私、線上安全，以及兒童與青少年保護等議題上，持續面臨的監管與審查壓力。

Newstead 的離任，也象徵 Meta 法務團隊一個關鍵階段的結束。她任內，Meta 曾在與美國聯邦貿易委員會（FTC）的重大訴訟中取得重要勝利，當時一位聯邦法官駁回了 FTC 要求 Meta 撤銷其對 Instagram 和 WhatsApp 收購的請求。