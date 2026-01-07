白宮：川普正討論如何取得格陵蘭 出動美軍「始終是個選項」

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-07 06:30

據《路透》報導，白宮周二 (6 日) 表示，美國總統川普及其團隊正在討論取得格陵蘭的各種方案，而為達成此目標出動美國軍方「始終是一個選項」。

白宮稱川普及其團隊正在討論取得格陵蘭的各種方案(圖：Shutterstock)

川普近來再度燃起將格陵蘭納入美國版圖、作為北極戰略樞紐的企圖。隨著俄羅斯與中國對北極地區的關注升高，在美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 之後，這項構想近日再度被提出。格陵蘭方面多次表明，並不希望成為美國的一部分。

白宮在回覆《路透》詢問時發聲明指出，川普認為取得格陵蘭是美國的國家安全優先事項，有助於「在北極地區嚇阻我們的對手」。

白宮表示，「總統及其團隊正討論一系列推動這項重要外交政策目標的選項，當然，動用美國軍方始終是三軍統帥可運用的選項之一。」

一名美國高層官員透露，白宮橢圓形辦公室內部正討論取得格陵蘭的方式，顧問們正在評估多種可能選項。

該名官員表示，儘管北約 (NATO) 領袖曾發表強烈聲明支持格陵蘭，但這並未動搖川普的立場。

該官員談到川普在剩餘三年任期內推動取得格陵蘭的決心時表示，「這件事不會消失。」

這名不具名官員指出，相關選項包括美國直接購買格陵蘭，或與該地區建立「自由聯合協定」(Compact of Free Association, COFA)。COFA 協議並不等同於將這個約 5.7 萬人口的島嶼納入美國領土，與川普的目標仍有差距。

該官員表示，「外交永遠是總統的第一選項，還有談判。他熱愛交易。如果能談成一筆好的交易來取得格陵蘭，那絕對會是他最直覺的做法。」

美國政府官員主張，格陵蘭對美國至關重要，因當地蘊藏著可用於高科技與軍事用途的重要礦產資源。由於勞動力缺乏、基礎建設不足等問題，這些資源至今仍未被充分開發。