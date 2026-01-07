再下單10船！中國加碼採購美國大豆 採購量接近承諾目標八成

鉅亨網編譯許家華 2026-01-07 06:40

在去年 10 月底中美達成貿易休戰後，中國持續加大自美國採購大豆。三名交易人士週二 (6 日) 透露，中國國有糧食儲備企業中儲糧本週已向美國採購 10 船大豆，總量約 60 萬公噸，預計於 3 月至 5 月裝運，正值主要競爭供應國巴西的大豆出口旺季。

（圖：REUTERS/TPG）

依交易商與分析師估算，中國自最新一季美國作物的累計採購量已達 850 萬至接近 1,000 萬公噸。美國財政部長 Scott Bessent 稱，中國承諾在 2 月底前採購 1,200 萬公噸美國大豆，因此目前累計採購量約達目標最多八成。一名直接了解交易情況的交易商表示，中儲糧近期購入更多美國船貨，使總採購量逼近 1,000 萬公噸，並認為中國仍可能再購買數百萬公噸以達成目標。

美國農業部週二上午公布，民間出口商已向中國出售 33.6 萬公噸大豆，供 2025 至 2026 銷售年度出貨，該年度將於 8 月 31 日結束。自去年 10 月以來，中國已確認的美國大豆採購量接近 690 萬公噸。此外，美國農業部公布的約 300 萬公噸「未揭露買家」銷售中，市場普遍認為相當比例最終亦流向中國。

中國積極進口美國大豆，近幾週支撐芝加哥期貨市場，協助市場在 2025 年收官時維持正向表現。隨著中美關係回暖、進口恢復，期貨價格自先前低點回升。不過，即便有貿易補助款挹注，許多美國農民仍面臨經營壓力。

芝加哥期貨交易所最活躍的大豆合約週二收盤下跌 5 又 3/4 美分，報每英斗 10.56 又 3/4 美元，仍高於一年前接近 10 美元的水準。

值得注意的是，中國在國內供給過剩的情況下，仍加碼採購美國大豆。南美大豆大量到港、需求疲弱，導致中國出現供應充裕的局面。中儲糧上月已舉行三場公開拍賣，為即將到港的美國大豆騰出儲存空間。