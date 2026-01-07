高盛再次稱霸併購交易市場！去年獨攬38宗百億美元併購 32%市佔率穩居王座
鉅亨網編譯陳韋廷
最新數據顯示，在政治風險加劇、併購規模持續擴張的市場環境中，高盛集團 (GS-US) 2025 年全球交易撮合領域再度稱雄，以絕對優勢登頂產業榜首，斬獲最大市場份額。
數據顯示，去年全球百億美元級的併購 (M&A) 交易成為市場焦點，全年共完成 68 宗此類交易，總金額高達 1.5 兆美元，較 2024 年翻倍增長。高盛憑藉著卓越的顧問能力，深度參與其中 38 宗交易，服務數量居所有投資銀行之首，創下自 1980 年 LSEG 有紀錄以來超大型併購案的最強表現。
從核心指標來看，高盛在兩大關鍵領域均佔據領先地位：併購交易費收入與交易案總價值，全年併購交易費收入達 46 億美元，遠超過摩根大通的 31 億美元、摩根士丹利的 30 億美元，以及花旗的 20 億美元，穩居行業第一。
在交易案件數量上，高盛同樣位居榜首，摩根大通、摩根士丹利分列二、三位。
此外，高盛主導的併購交易總規模達 1.48 兆美元，佔全球 32% 的市場份額，進一步鞏固了其產業龍頭地位。
分析人士指出，高盛的成功源自於對複雜交易的精準把控與全球化資源調配能力，在全球經濟不確定性增強的背景下，其專業服務更受企業青睞，成為推動市場整合的核心力量。
