鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-07 09:10

高盛再次稱霸併購交易市場！去年獨攬38宗百億美元併購 32%市佔率穩居王座（圖：Shutterstock）

數據顯示，去年全球百億美元級的併購 (M&A) 交易成為市場焦點，全年共完成 68 宗此類交易，總金額高達 1.5 兆美元，較 2024 年翻倍增長。高盛憑藉著卓越的顧問能力，深度參與其中 38 宗交易，服務數量居所有投資銀行之首，創下自 1980 年 LSEG 有紀錄以來超大型併購案的最強表現。

從核心指標來看，高盛在兩大關鍵領域均佔據領先地位：併購交易費收入與交易案總價值，全年併購交易費收入達 46 億美元，遠超過摩根大通的 31 億美元、摩根士丹利的 30 億美元，以及花旗的 20 億美元，穩居行業第一。

在交易案件數量上，高盛同樣位居榜首，摩根大通、摩根士丹利分列二、三位。

此外，高盛主導的併購交易總規模達 1.48 兆美元，佔全球 32% 的市場份額，進一步鞏固了其產業龍頭地位。