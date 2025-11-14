鉅亨網編輯林羿君 2025-11-14 12:10

中美達成貿易休戰協議後，華府宣稱中國今年底前採購 1,200 萬公噸美國黃豆，但外媒披露，中國自 10 月底完成本季首批採購美國黃豆後，就未增加任何新訂單，採購步調陷入停滯。對此，中國商務部 13 日回應，堅持與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護穩定的全球貿易體系。

採購美國大豆踩剎車？中國商務部這樣說。(圖:shutterstock)

中國商務部發言人何亞東在 13 日的例行記者會上，被問到中美大豆貿易相關問題時回應表示，中國作為全球農產品貿易的重要參與者，將始終堅持開放合作的態度，與各國貿易夥伴深化互利合作，共同維護開放、穩定、可持續的全球貿易體系。

綜合外媒報導，業內交易商透露，自 10 月底完成本季首批集中採購後，中國買家尚未新增任何美國大豆訂單。這一停滯態勢引發市場對中美農產品貿易前景的擔憂。

華府宣稱中國已承諾今年底前採購 1,200 萬公噸美國黃豆，未來三年每年也會採購 250 萬公噸。不過，中方尚未證實川普團隊提到的具體採購數字，但解除了對 3 間美國貿易商的禁令。

與中國達成的協議被視為對陷入困境的美國農民至關重要，可為他們帶來紓困。本季大部分時間，中方延遲購買美國大豆，這既損害了種植者的利益，也為北京在與華盛頓的談判中提供了一個重要籌碼。

新加坡 StoneX Group 農產品經紀人 Kang Wei Cheang 表示，「業界許多人認為，中國採購 1200 萬噸美國黃豆的承諾更像是外交姿態，而非具體貿易協議。」