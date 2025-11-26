三艘貨輪奔赴碼頭 將裝載美國大豆、高粱運往中國
鉅亨網編譯鍾詠翔
「三艘貨輪奔赴碼頭裝載美國大豆和高粱，運往中國。」據《路透社》周二（25 日）報導，航運計畫顯示，兩艘貨輪周一正開往路易斯安那州紐奧良市附近的糧食出口碼頭，預計本周抵達，裝載今年 5 月以來首批向中國出口的美國大豆。
與此同時，另一艘貨輪則正駛向德州海灣沿岸一處糧食碼頭，預計下周抵達後將裝載美國高粱運往中國，這也是自 3 月中旬以來首批對華出口的美國高粱。
此前受貿易戰影響，中國數月來暫停採購美國農產品，美國農民與榖物貿易商遭受數十億美元損失，美國農業界一直在等待恢復對華發貨。
美國農業部的數據顯示，2024 年大豆佔美國現金作物收入約 20%，價值約 468 億美元，其中 1/4 左右銷往中國。
但今年川普政府挑起的貿易爭端重創美國大豆產業，南美國家迅速搶佔市場。美國大豆協會稱，巴西和阿根廷正在中國市場上取代美國，其中巴西佔中國大豆進口量約 71%，30 年前僅佔 2%。
隨著中美貿易關係緩和，白宮上月表示，中國已同意本季至少購買 1,200 萬噸美國大豆，並在未來三年內每年至少採購 2,500 萬噸美國大豆。
據《路透社》報導，中國已預訂近 200 萬噸美國大豆和少量小麥，但美中尚未簽署這一協議，圍繞協議細節和發運時間的疑問也使穀物市場的不確定性持續加劇。
為緩解農業界焦慮，美國總統川普周一社媒平台「真實社交」上發文，稱他在與中方領導人的通話中為「我國偉大農民」達成了一項「良好而非常重要的協議」。
