鉅亨網記者劉玟妤 台北
安立璽榮 - KY(7871-TW) 預計於 1 月 13 日以 35 元登錄興櫃，透過對免疫系統的解析，開發針對「發炎驅動因子」進行精準調控的藥物，旗下兩項核心產品 EI-1071 以及 EI-001，分別鎖定阿茲海默症與白斑症，目前皆已進入臨床二期試驗。
董事長陳泓愷表示，阿茲海默症新藥 EI-1071 不同於傳統藥物聚焦清除類澱粉蛋白，EI-1071 是一款可穿透血腦屏障的小分子藥物，透過調控大腦中的「微膠細胞 (Microglia)」減緩神經發炎。因此臨床二期試驗以緩解發炎作為關鍵機制性指標，預計收納 15 位 55 歲以上的受試者，目前已完成 6 位受試者收案，預計今年取得重要數據。
白斑症新藥 EI-001 方面，陳泓愷表示，過去沒有相關抗體藥物，EI-001 為「全人源」抗伽瑪干擾素 (IFN-y) 單株抗體，針對白斑症的核心治病路徑，目前已在台灣與美國展開臨床二期試驗，預計收納 45 位受試者。
安立璽榮指出，今年除持續推進 EI-1071 以及 EI-001 兩項新藥，也規劃新增另一項罕見疾病適應症「噬血細胞綜合症」，為免疫相關疾病。
安立璽榮的法人股東包括國內的安富資本、台杉投資、中華開發資本、兆豐、台安生技、東元 (1504-TW) 旗下東安投資、佳世達 (2352-TW)、長佳智能 (6841-TW) 等，國外則有日本大和資本、Axil Capital 以及韓國樂天集團 (Lotte)。
安立璽榮表示，法人股東合計持股接近 65%，團隊持股則為 22%，包括天使投資人 15% ，以及員工持股信託 7%。IPO 規劃方面，預計今年下半年啟動上市櫃或轉往創新板。
