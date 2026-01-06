鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-06 15:42

安立璽榮 - KY(7871-TW) 預計於 1 月 13 日以 35 元登錄興櫃，透過對免疫系統的解析，開發針對「發炎驅動因子」進行精準調控的藥物，旗下兩項核心產品 EI-1071 以及 EI-001，分別鎖定阿茲海默症與白斑症，目前皆已進入臨床二期試驗。

董事長陳泓愷表示，阿茲海默症新藥 EI-1071 不同於傳統藥物聚焦清除類澱粉蛋白，EI-1071 是一款可穿透血腦屏障的小分子藥物，透過調控大腦中的「微膠細胞 (Microglia)」減緩神經發炎。因此臨床二期試驗以緩解發炎作為關鍵機制性指標，預計收納 15 位 55 歲以上的受試者，目前已完成 6 位受試者收案，預計今年取得重要數據。

白斑症新藥 EI-001 方面，陳泓愷表示，過去沒有相關抗體藥物，EI-001 為「全人源」抗伽瑪干擾素 (IFN-y) 單株抗體，針對白斑症的核心治病路徑，目前已在台灣與美國展開臨床二期試驗，預計收納 45 位受試者。

安立璽榮指出，今年除持續推進 EI-1071 以及 EI-001 兩項新藥，也規劃新增另一項罕見疾病適應症「噬血細胞綜合症」，為免疫相關疾病。