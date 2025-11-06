勤凱10月營收、Q3獲利雙創新高 Q4營運續旺
鉅亨網記者魏志豪 台北
電子材料大廠勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，並同步公告 10 月營收，雙雙創下歷史新高，其中，10 月營收達 1.89 億元，月增 9.58%，年增 12.1%，已連續 2 個月創新高，第三季每股純益 2.22 元，亦寫下單季歷史新高。展望本季，公司看好，營運有望維持高峰。
公司指出，銀價過去三個月上漲約 30%，主要原料價格明顯波動，勤凱報價依國際銀價變動進行連動調整，產品價格變動係反映銀價之成本變化。
副董事長莊淑媛表示，10 月工作天數較少，但營收仍能逆勢衝高，主要是近期銅膏等客戶需求強勁，加上客戶端滲透率持續上升，銀膏客戶開始回補庫存，第四季營運有望維持上季高峰。
勤凱累積前 10 月營收 15.16 億元，年增 22.99%，即使 12 月有庫存盤點效應，全年營運成長可望優於產業平均，顯示公司多元發展漸有成效。
此外，勤凱受惠客戶需求強勁，目前生產線不敷使用，董事會通過將在大發工業區購買 400 至 500 坪土地擴建新廠房，強化半導體發展。同時，將適時啟動在上半年董事會通過的發行 4 億元可轉債一案，充實營運資金、以奠定未來成長基礎。
勤凱第三季營收 4.82 億元，季增、年增同為 12%，同時，受惠新台幣匯率回穩，毛利率回升至 22%，季增 3 個百分點，稅後純益 7,028 萬元，年增 89%，每股純益為 2.22 元，創單季歷史新高，累計前三季每股純益為 4.61 元。
