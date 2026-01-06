鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-06 20:13

美元指數回跌，非美貨幣普遍走升。台股今 (6) 日持續創新高，站穩 3 萬點之上，不過，外資於台北匯市呈現雙向進出，新台幣兌美元先升後貶，一度逼近 31.6 元關卡，終場驚險翻揚，以 31.516 元作收、升值 2.2 分，台北及元太外匯市場總成交值放大至 23.005 億美元。外資昨日起已經收假、恢復正常交易，央行指出，台積電股利將於 1/8 入帳，若外資無持續投入股市，可能會有進一步匯出動作，此外，壽險業外匯新制調整避險比例，都是接下來匯市觀察重點。

〈台幣〉驚險翻升收31.516元 台積電股利1/8入帳緊盯外資匯出潮。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.525 元，午盤前一度升抵 31.438 元，但下午匯市豬羊變色，外資轉向匯出，投信投資款同步外流，使得台幣由升轉貶，一度下探 31.577 元，不過，出口商午後也陸續進場賣匯，帶動匯價翻升，收在 31.516 元。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數重挫 0.45%，新加坡幣升值 0.57%，日元升值 0.42%，新台幣與韓元分別升值 0.07%、0.06%，人民幣亦小幅走揚，亞幣幾乎全面走揚。

央行外匯局長蔡烱民指出，壽險業今年起施行外匯評價新制，開始陸續調整避險比例，SWAP 避險部位會對匯市造成影響，壽險公司有美元結購需求，但在分散原則下，影響應是短期且可控。