〈房產〉全台房貸期數達317期仍居高不下 六都平均都超過26年

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-06 15:25

根據統計，2025 年第 2 季全台平均房貸期數達 317 期，較前一季減少 2 期，不過整體房貸期數仍是居高不下，2023 同期全台平均房貸期數還在 300 期以下，但最新統計六都平均房貸期數都超過 26 年， 30 年期的房貸成為自用市場的主流產品。

全台2025年第2季房貸期數達317期 房貸期數居高不下。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，2015 年房貸年期首度突破平均 20 年，隨 30 年期產品逐漸普及，尤其在新青安後改變更為顯著，2023 第三季新青安上路前一年平均房貸年期約 293 期，新青安後連續 8 季都超過 300 期，最近一次統計雖然未再創新高，但申貸 30 年期房貸若年紀允許，在市場上已經成為常態，一方面現在首購比例高，另一方面房價上漲民眾透過拉長還款年限，降低每月負擔，有些則是手上多留些現金，投資其他金融資產。

進一步分析區域數據，2025 年全台第 2 季平均房貸期數為 317 期，2024 年同期則是 315 期，整體變化不大，但呈現居高不下的樣貌。六都平均都逾 26 年，台北市第二季平均 313 期，新北 328 期，桃園市 332 期，台中市 324 期，台南市 327 期，高雄市 326 期，多數區域房貸期數並未再創高。