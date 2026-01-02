〈房產〉六都房市交易單年史上最大衰退 2025年六都交易量年減24.6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-02 18:36

全台六都會區公布 2025 年 12 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 9,892 棟，創下今年單月最高交易量，月增 25%，年減 7.2%，2025 年 1-12 月 移轉棟數爲 20 萬 4,596 棟，年減 24.6%，爲全台六都單年史上最大衰退幅度，而以六都約占全國 8 成的移轉棟推估，信義 (9940-TW) 及永慶估去年全台的建物買賣移轉棟數有望保住 26 萬棟。

六都房市交易單年史上最大衰退 2025年六都交易量年減24.6%。(鉅亨網記者張欽發攝)

不過，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，在銀行房貸水位吃緊以及央行維持信用管制措施的大環境之下，加上買方對價格修正的期待，房市明顯轉趨保守，預估 2025 年全台買賣移轉棟數恐怕難保 26 萬棟。

縱使 2025 年的建物買賣移轉棟數有望保住 26 萬棟，不過，信義房屋指出，2025 年有大量的新成屋的完工交屋數字在裡面，實際上政策對於買氣影響仍相當直接，在 2026 年還是深受政策變化影響，不過現在幾乎就是一般的自住交易量能，但基本上 2025 年的移轉基期已低落，2026 不至於進一步出現明顯量縮。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，12 月六都建物買賣移轉棟數月增 25%，台北市月增 33.6%，新北市月增 21.1%，桃園市量增 28.4%，台中市月增 12.5%，台南市量增 30.6%，高雄市月增 35.9%。其中，南二都及台北的月增幅邦逾 3 成。

中信房屋總經理張世宗指出，第四季以來成交量已連續三個月穩步攀升，這一波剛性需求支撐動能可望將延伸到春節前。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右的時間差，12 月的建物買賣移轉棟數反映的是 11 月至 12 月初的市況，第四季為傳統購屋旺季支撐整體房市交易動能，加上政策鬆綁帶動首購、換屋族群進場，

此外，在 12 月 18 台灣央行理監事會決議房貸總量管控回歸銀行自主性管理後，銀行放款擁有更大的彈性來評估授信對象，也讓新屋完工交屋貸款申貸較為順暢，在年底大量交屋潮的挹注下，12 月六都建物買賣移轉棟數較 11 月大幅量增 25%。

另與 2024 年 12 月相比，六都交易量合計年減 7.2%，其中台北市年減 5.6%，新北市與台南市均年增 1.8%，桃園市年減 13.0%，台中市年減 15.1%，高雄市年減 8.0%。

陳金萍說，進一步觀察今年全年六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 204,596 棟，較去年同期年減 24.6%。其中，台北市年減 22.7%，新北市年減 25.7%，桃園市年減 18.0%，台中市年減 22.7%，台南市年減 28.8%，高雄市年減 31.0%。另觀察歷年交易量發現，今年全年六大都會區建物買賣移轉棟數創八年來最低紀錄，也是自 1999 年有紀錄以來第三低量，僅高於房地合一上路的 2016 年與 2017 年，

而台中市創近七年來新低，台南市則續創八年最低，台北市、新北市為近九年新低，而高雄市更是創下近十年來最低紀錄。

陳金萍指出，在 12 月大量新屋完工交屋潮挹注下，2025 年全台建物買賣移轉棟數有望站穩 26 萬棟大關，不過，六都全年交易量仍較去年減少 24.6%，也是史上最大單年交易量減幅。回顧 2025 年房市，在銀行貸款緊縮 + 第七波選擇性信用管制持續下，市場買氣大幅降溫，對房價上漲預期改變，加上川普關稅戰衝擊，經濟面臨挑戰，影響內需與房市購屋意願，房市交易低迷，讓 2025 年房市呈「量急縮、價小跌」格局。